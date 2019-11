Tragiczny wypadek na pierwszym okrążeniu. Nie żyje młody motocyklista

Nie żyje 18-letni snookerzysta. Zasłabł podczas treningu Dramatyczne... czytaj dalej » Zawody towarzyszą rywalizacji w klasie MotoGP, odbywającej się na tym kontynencie.



Na dziesiątym zakręcie pierwszego okrążenia Munandar zderzył się z innym motocyklistą młodego pokolenia.

Munandar był jednym z faworytów

Wyścig przerwano, a później już go nie wznowiono. Indonezyjczyk został przetransportowany do szpitala w Kuala Lumpur. Nie udało się go uratować.



Munandar był jednym z faworytów całej tegorocznej serii IATC, którą kończą finałowe zawody odbywające się w ten weekend na Sepang.

Wcześniej odniósł dwa zwycięstwa i czterokrotnie znalazł się na podium.