"Spójrz na siebie, to żenujące". Skandal we włoskiej gimnastyce

Basta ujawniła szczegóły skandalu

Jak się okazało, zawodniczka nie mogła dłużej znosić krytycznych uwag ze strony trenerów kadry. Sprawa jest na tyle poważna, że po słowach Basty oraz jej koleżanek z zespołu - Niny Corradini oraz Giulii Galtarossi - śledztwo wszczęła prokuratura w Brescii.

Doniesienia dziennikarzy brzmią wręcz skandaliczne. Mowa tu między innymi o znęcaniu psychicznym, zakazywaniu jedzenia, obrażaniu czy nawet upokarzaniu ze względu na wagę.

"Zobacz na swój gruby tyłek", "przytyłaś, to niedobrze", "spójrz na siebie, to żenujące" - to tylko niektóre z komentarzy w stronę zawodniczek. Basta przyznała, że aby pozbyć się traumy, musiała odbyć przeszło roczną terapię u psychologa.

- Przez wiele miesięcy nienawidziłam siebie. Oni sprawili, że zwątpiłam w sens swojego istnienia. Znienawidziłam też gimnastykę, która była moją pasją. Dochodziło u mnie do ataków paniki, niepokoju czy bezsenności. W nocy, kiedy śniła mi się waga, budziłam się z płaczem - powiedziała Basta.

- Wytrzymałam do 2020 roku. Byłam zdruzgotana, ale nie chciałam rozbić drużyny przed igrzyskami. Kiedy ogłoszono, że zawody są przesunięte ze względu na pandemię, pomyślałam: dzięki Bogu, teraz spokojnie mogę kończyć karierę - dodała.

Podobnych spraw może być więcej

Dziennikarka Daniela Simonetti, która jako jedna z pierwszych informowała o skandalu we włoskiej federacji, przyznała, że do dziś dostaje wiele wiadomości od sportowców dotkniętych przemocą fizyczną czy psychiczną.

- Setki gimnastyczek w różnym wieku opowiadają nam o przypadkach nadużyć, takich z jakimi musiała mierzyć się Anna - powiedziała.

Obecnie Basta prowadzi w mediach społecznościowych konto, gdzie edukuje chętnych w kwestiach żywieniowych. Włoska Federacja Gimnastyczna opublikowała z kolei oświadczenie, w którym stwierdziła, że ​​nie toleruje żadnych form nadużyć, a o sprawie powiadomiła już Prokuraturę Federalną, czyli organ ds. sprawiedliwości w sporcie przy Włoskim Komitecie Olimpijskim.

