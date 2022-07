Historyczny moment. Adrian Meronk wygrał turniej golfowy i zgarnął milion dolarów

"Piekło czeka na was". Wrócił banita Israel Folau,... czytaj dalej » Już po trzech rundach gry w irlandzkim Mount Juliet Estate Polak był samodzielnym liderem. W finałową niedzielę sytuacja na czele tabeli się nieco zmieniała, ale najlepszy krajowy golfista cały czas plasował się w czołówce. Zwyciężył sumą 268 uderzeń (-20 wobec normy pola).

- Ciężko to opisać słowami, jestem przeszczęśliwy. To niewiarygodne uczucie, ale też ogromna ulga, że wreszcie, po latach ciężkiej codziennej pracy, ten moment nastąpił. Nie zwalniam tempa, to kolejny krok w mojej karierze - mówił zaraz po zejściu z osiemnastego dołka.

Drugie miejsce wywalczył Nowozelandczyk Ryan Fox z rezultatem -17, a trzecie Thriston Lawrence z RPA z -16 na finiszu.

Awans na siódme miejsce

Meronk zaliczy awans na siódme miejsce rankingu DP World Tour, a sukces wywinduje go również w Official World Golf Ranking.

29-latek z Wrocławia trzy razy stawał w tym sezonie na podium cyklu DP World Tour. W maju był trzeci w Dutch Open i Catalunya Championship, w marcu w Qatar Masters również stanął na najniższym stopniu podium. We wrześniu 2021 r. zajął za to drugie miejsce w DS Automobiles Italian Open, gdy cykl nosił jeszcze nazwę European Tour.

W każdych zawodach towarzyszy mu caddie - pochodzący ze Szkocji Stuart Beck.

Irish Open to turniej o wieloletniej tradycji - pierwszy raz został rozegrany w 1927 roku. Odbywał się corocznie do 1950 r., z wyjątkiem czasów II wojny. Rozegrano go jeszcze w 1953 r., a potem nastąpiła wieloletnia przerwa. Zawody wznowiono w 1975 r.

Przed biało-czerwonym golfistą start w Scottish Open i wielkoszlemowy The Open, w którym będzie rywalizował m.in. z Tigerem Woodsem. Transmisje z turniejów w Eurosporcie Extra w Playerze.