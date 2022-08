Morderczy bieg już bez Karasia, ale inny Polak walczy o wygraną. "Tylko rekord"

18.08 Robert Karaś nie wróci już na trasę dziesięciokrotnego Ironmana w Szwajcarii. - Karetka zabrała go do szpitala. Na szczęście, jak już przekazano, nic nie zagraża zdrowiu Roberta - relacjonuje reporter Eurosportu Paweł Kuwik.

Karasia, który miał już w nogach 65 kilometrów biegu i zdecydowanie przewodził stawce, wykluczył ból, który zawodnik odczuwał po przebytej kilka tygodni wcześniej operacji.

- Czuję się dobrze. Czytałem w mediach, że jestem wyczerpany czy mam problemy z kręgosłupem. Nie, trzy tygodnie temu przeszedłem operację. Neurologiczne sprawy. Na rowerze to się uaktywniło, później nie było możliwości biec, choć fizycznie i psychicznie czułem się super. Razem z teamem wykonywaliśmy mega robotę - wyjaśnił Karaś na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Adrian Kostera i Tomasz Lus na trasie Swiss Ultra 2022

Robert Karaś odczuwał ból po operacji i wycofał się. "Na rowerze to się uaktywniło" Robert Karaś... czytaj dalej » W rywalizacji w Swiss Ultra (trwa od niedzieli) pozostało jeszcze dwóch Polaków - Kostera i Tomasz Lus. W piątek przed godziną 9 zajmowali odpowiednio - trzecie i 12. miejsce, ale Kostera zdążył już zakończyć drugi etap, czyli 1800 km jazdy na rowerze i biegnie. Lus wciąż jedzie.

Kostera jest jednym z trzech zawodników, którzy są aktualnie na trasie biegu na łącznym dystansie 422 km. Polaka wyprzedzają drugi Niemiec Richard Jung, zwycięzca Swiss Ultra Triathlon 2018 i aktualny rekordzista świata (190:17:16), oraz prowadzący Kenneth Vanthuyne z Belgii.

"Czasami Adrian jest wyżej, a czasami niżej, ale zawsze utrzymuje się w pierwszej trójce. Obecny spadek (z drugiej lokaty - red.) jest podyktowany godzinną drzemką, na którą się udał podczas gdy jego przeciwnicy postanowili biec bez przerwy" - napisano na profilu Kostery na Instagramie po godzinie 8.

"Nasz plan na ten wyścig zakłada od początku do końca zrobienie go tak jakby nikogo innego na trasie nie było i trzymanie się własnych ustaleń. Finalnie interesuje nas tylko nowy rekord i jesteśmy pewni, że taki właśnie będzie finał" - dodano, informując przy tym, że zawodnik czuje się dobrze.

Źródło: my.raceresult.com Klasyfikacja generalna Swiss Ultra 2022 (stan przed godz. 9 w piątek)

"Bieg na 422 km to nie jest zwykła przebieżka, więc nie mamy zamiaru popełnić błędu zlekceważenia dystansu. Obecnie może nawet będziecie zauważać, że przeciwnicy będą przez pewien czas stopniowo nam odchodzić, ale zapewniamy, że nie ma powodu do obaw. Nas nie interesuje to co robią inni. Nie mamy zamiaru palić nóg i dać się wciągać w jakieś gry. Finalnie liczy się to, kto będzie pierwszy na mecie, a ultra to akurat taka dyscyplina gdzie cierpliwość i chłodna głowa popłaca" - czytamy w poście.



Ironman. Co to jest

Standardowy dystans Ironmana, najbardziej prestiżowych zawodów triathlonowych na świecie, to 3,8 km w wodzie, 180 km na rowerze i 42,2 km biegu. To już jest piekło.

Tymczasem zawodnicy rywalizujący w Swiss Ultra Triathlon 2022 walczą z dziesięciokrotnym dystansem Ironamana! Czyli, warto te liczby przypomnieć raz jeszcze, 38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze i 422 biegu.

Polacy w Swiss Ultra 2022

Robert Karaś – poczynając od 2017 roku, z każdym kolejnym wyznacza sobie coraz bardziej wymagające cele. Był mistrzem i rekordzistą świata w Ironmanie: podwójnym (2017 i 2019), potrójnym (2018), pięciokrotnym (2021).

Adrian Kostera – w 2020 uczestniczył w najdłuższym duathlonie na świecie (przebiegł 522 km, przejechał na rowerze 1800 km), w tym roku został rekordzistą świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana (67:45:51), bijąc rekord Karasia z 2021 roku.

Tomasz Lus – najmniej doświadczony z Polaków, po raz pierwszy startował w ultratriathlonie na dystansie pięciokrotnego Ironmana w ubiegłym roku i zajął 10. miejsce.