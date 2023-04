Dramatyczna akcja w Himalajach. Adam Bielecki znów bohaterem

11.02 | - Helikopter go zabrał do szpitala w Skardu. Będzie miał prześwietlone przedramię i zapadnie diagnoza. Zobaczymy czy faktycznie jest to złamanie, czy tylko duże stłuczenie. W zależności od tego, Rafał prawdopodobnie poleci do kraju. Dla niego wyprawa - w takim przypadku - by się kończyła - powiedział w niedzielę rano, w rozmowie z TVN24 Janusz Majer, kierownik wyprawy na K2.

Wiadomo, że Maloo przerwał próbę zdobycia szczytu na wysokości ok. 7100 metrów i zaginął podczas zejścia z Annapurny. Od trzech dni nie było z nim kontaktu. Rozpoczęto akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowano między innymi Bieleckiego i Hatalę.

Oni są w Himalajach, bo planowali wytyczenie nowej drogi na północno-zachodniej ścianie Annapurny.



We commend Adam Bielecki @AdamTheClimber for his unwavering courage and professionalism in the face of danger. Thank you for your incredible bravery and expertise in rescuing Anurag Maloo from the crevasse on Annapurna I (8091 m). Your help in rescuing Anurag Maloo from the… pic.twitter.com/bHrJj0Gq52 — Everest Today (@EverestToday) April 20, 2023





"Adam zjechał i go odnalazł"

"Adam i Mariusz właśnie zeszli ze ściany Annapurny i odpoczywali w obozie, czekając na zmianę warunków pogodowych. Nepalczycy poprosili ich o pomoc. Polecieli" - relacjonuje Emilia Polnau, która ma bezpośredni kontakt z polskimi himalaistami.

Bielecki i Hatala ze śmigłowca zlokalizowali szczelinę, ten pierwszy zjechał po linie na głębokość ponad 50 metrów. Nikt nie sądził, że uda się uratować zaginionego żywego.

"Adam zjechał, działając w niebezpiecznym terenie niżej i odnalazł go. Był niezwykle wzruszony, kiedy zdiagnozował, że Anurag żyje! Oddychał! Adam przetransportował go na górę. Wspólnie z Mariuszem pomogli nepalskim kolegom, by zabezpieczyć poszkodowanego do dalszego transportu" – opisuje dalej dramatyczną akcję Polnau.

Na filmie opublikowanym przez Everest Today widać moment po dotarciu do wspinacza. Wideo nagrywa Bielecki, jest zadowolony i wzruszony. Pokazuje szczelinę, przez moment kieruję obiektyw swojej kamery na wiszącego na linie Maloo.

Źródło: Adam Bielecki Team Adam Bielecki to zdobywca pięciu ośmiotysięczników

Branżowe serwisy cytują słowa Bieleckiego: "Myślałem, że szukam ciała w tej szczelinie. Zorientowałem się, że jednak żyje".

"Była szansa jedna na milion" – napisał w mediach społecznościowych Shepra Mingma, najmłodszy zdobywca wszystkich czternastu ośmiotysięczników.

Maloo został przetransportowany do szpitala, jego stan określa się jako ciężki. Próbował zdobyć Annapurnę bez tlenu. To pierwszy ośmiotysięcznik, na który miał się wspiąć z powodzeniem.

Źródło: Getty Images Annapurna to dziesiąty pod względem wysokości szczyt świata

Bielecki uratował Revol na Nanga Parbat

Bielecki to zdobywca pięciu ośmiotysięczników. Z Denisem Urubką swego czasu po brawurowej, nocnej akcji uratowali Elisabeth Revol, po którą poszli, gdy razem z Tomaszem Mackiewiczem utknęła na Nanga Parbat.

Mackiewicza nie udało się sprowadzić.