Bielecki publikuje zdjęcia z akcji ratunkowej. Podano też nowe informacje o zdrowiu Maloo

Emilia Polnau o akcji na Annapurnie

23.04 | - Z tego, co nimi rozmawiałam, to oni wciąż wracają do tej sytuacji. Coraz bardziej do nich dociera, jak ta decyzja, którą tak szybko podjęli, miała wielką wartość - mówiła w TVN24 Emilia Polnau, partnerka Mariusza Hatali. On z Adamem Bieleckim i sześcioma Szerpami uratowali na Annapurnie (8091 m n.p.m.) Anuraga Maloo z Indii.

