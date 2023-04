Bielecki o niezwykłej akcji ratunkowej

Adam Bielecki niedawno wrócił z narodowej wyprawy na K2, w czasie której co prawda Polacy nie zdobyli szczytu, ale udało im się uratować ludzkie życie. 34-letni himalaista był jednym z czterech wspinaczy, którzy bezpiecznie sprowadzili z Nanga Parbat francuską himalaistkę Elisabeth Revol. - Nie czuje się bohaterem. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić - powiedział Bielecki w programie Konrada Piaseckiego "Piaskiem po oczach" TVN24.

30.03 | Adam Bielecki niedawno wrócił z narodowej wyprawy na K2, w czasie której co prawda Polacy nie zdobyli szczytu, ale udało im się uratować ludzkie życie. 34-letni himalaista był jednym z czterech wspinaczy, którzy bezpiecznie sprowadzili z Nanga Parbat francuską himalaistkę Elisabeth Revol. - Nie czuje się bohaterem. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić - powiedział Bielecki w programie Konrada Piaseckiego "Piaskiem po oczach" TVN24.

30.03 | Adam Bielecki niedawno wrócił z narodowej wyprawy na K2, w czasie której co prawda Polacy nie zdobyli szczytu, ale udało im się uratować ludzkie życie. 34-letni himalaista był jednym z czterech wspinaczy, którzy bezpiecznie sprowadzili z Nanga Parbat francuską himalaistkę Elisabeth Revol. - Nie czuję się bohaterem. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić - powiedział Bielecki w programie Konrada Piaseckiego "Piaskiem po oczach" w TVN24.

30.03 | Adam Bielecki niedawno wrócił z narodowej wyprawy na K2, w czasie której co prawda Polacy nie zdobyli szczytu, ale udało im się uratować ludzkie życie. 34-letni himalaista był jednym z czterech wspinaczy, którzy bezpiecznie sprowadzili z Nanga Parbat francuską himalaistkę Elisabeth Revol. - Nie czuję się bohaterem. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić - powiedział Bielecki w programie Konrada Piaseckiego "Piaskiem po oczach" w TVN24.

Góra śmieci pod K2. "Wstydźcie się Polacy" - pisze kanadyjski himalaista i na filmie pokazuje, co zobaczył na szlaku. Z Polski od razu słychać "przepraszam", a my pytamy, jakim cudem po narodowej wyprawie została taka pamiątka.

Anurag Maloo został wyciągnięty ze szczeliny Annapurny. Himalaista z Indii poślizgnął się i wpadł w około 50-metrową przepaść. Polacy i Nepalczycy pospieszyli z pomocą.

Bielecki opowiada o akcji na Annapurnie

Dramatyczna akcja w Himalajach. Adam Bielecki znów bohaterem Adam Bielecki w... czytaj dalej » - Ja na miejscu znalazłem się po to, by wytyczyć nową drogę na północno-zachodniej ścianie Annapurny - wyjaśnił Bielecki. - W trakcie kiedy duży zespół atakował szczyt drogą normalną, my wraz z Mariuszem Hatalą działaliśmy na naszej ścianie i nie mieliśmy nawet wiedzy, jak ten atak szczytowy przebiega. Gdy wróciliśmy do bazy, to ona była już opustoszała. Ci wszyscy, którzy w ataku szczytowym wcześniej wzięli udział, zakończyli już wyprawę. Zostaliśmy w tej bazie sami, tylko z lokalną obsługą. W tym momencie pojawił się Chhang Dawa Szerpa, który poprosił nas o pomoc, czyli o wzięcie udziału w akcji, której celem było odnalezienie hinduskiego himalaisty, który wpadł do szczeliny pomiędzy obozem drugim a obozem trzecim - opowiadał polski himalaista.

- Mieliśmy dołączyć do zespołu ratowników nepalskich i wspólnie zostaliśmy przetransportowani śmigłowcem z bazy pod Annapurną trochę powyżej obozu drugiego. Stamtąd dotarliśmy do szczeliny, do której spadł Anurag Maloo - kontynuował.

W tym momencie nie było wiadomo, czy poszkodowany żyje. Anurag Maloo został znaleziony dopiero po trzech dniach od zaginięcia.

- Wjechałem do tej szczeliny, udało się odnaleźć, zlokalizować - jak wtedy myśleliśmy wszyscy - ciało Anraga. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, ale i też olbrzymiej radości i ekscytacji okazało się, że zdradza oznaki życia. Oddychał i reagował na światło. Wydobyliśmy poszkodowanego na powierzchnię. Cała akcja zajęła nam około czterech godzin. Całość zamknęła się w sześciu godzinach. Po wydobyciu poszkodowanego na powierzchnię został przetransportowany do szpitala. My zeszliśmy kilkaset metrów niżej, by wydostać się ze strefy zagrożenia lawinowego. Tam przyleciał po nas helikopter. To w sumie tyle - zakończył uradowany Bielecki.

Oglądasz Wideo: tvn24 Adam Bielecki o akcji na Annapurnie

Bielecki uratował Revol na Nanga Parbat

Bielecki to zdobywca pięciu ośmiotysięczników. Z Denisem Urubką w 2018 roku, po brawurowej, nocnej akcji uratowali Elisabeth Revol. Poszli po nią, gdy razem z Tomaszem Mackiewiczem utknęła na Nanga Parbat.

Polskiego himalaisty nie udało się już uratować.

Oglądasz Wideo: tvn24 Bielecki i Urubko eskortują Revol do obozu

Annapurna to dziesiąty co do wysokości szczyt świata (8091 m). Posiada trzy wierzchołki. Został zdobyty po raz pierwszy 3 czerwca 1950 roku przez Maurice'a Herzoga oraz Louisa Lachenala, co czyni go pierwszą górą powyżej ośmiu tysięcy metrów, na której stanął człowiek.

Zimowego wejścia jako pierwsi dokonali 3 lutego 1987 roku polscy himalaiści Artur Hajzer i Jerzy Kukuczka.