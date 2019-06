56 lat i wywalczyła przepustkę na igrzyska w Tokio

Przepustkę do Tokio dało jej trzecie miejsce w igrzyskach europejskich w Mińsku. Chociaż rozstawiona była z numerem "15", to udało się jej dojść aż do półfinału. W decydującym o awansie spotkaniu Ni Xia Lian wygrała z Xiaoxin Yang z Monako 4:2 i jednocześnie sięgnęła po brązowy krążek.

"Wszyscy mnie wspierają"

A zrobiła to pingpongistka, która 4 lipca skończy 56 lat. Urodziła się w Szanghaju i początkowo reprezentowała Chiny. Swoje pierwsze złote medale mistrzostw świata wywalczyła w barwach tego kraju - w 1983 roku. Potem zdecydowała się na przenosiny do Europy. Najpierw do Niemiec, a dwa lata później do Luksemburga.

Z tą drugą reprezentacją zakwalifikowała się na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku oraz cztery lata później do Rio de Janeiro. Podczas ceremonii była nawet chorążym. W przyszłym roku zaliczy kolejne igrzyska. W sumie, biorąc pod uwagę także występy w reprezentacji Chin, będą to już jej piąte.

Źródło: EPA/SERGEY DOLZHENKO Ni Xia Lian w formie

- Wszyscy mnie wspierają, rodzina: 88-letnia matka i dwoje dzieci, rodzeństwo... Luksemburg, federacja, komitet olimpijski. Wszyscy bardzo mi pomagają, a ja jestem oddana tenisowi stołowemu. Inaczej nie mogłabym odnieść sukcesów - stwierdziła Ni Xia Lian, która w 2002 roku zdobyła z Lucjanem Błaszczykiem mistrzostwo Europy w grze mieszanej.

Warto podkreślić, że jej trenerem jest mąż, Tommy Danielsson.