Kubica nie pojechał w decydującej fazie kwalifikacji 24h Le Mans. Wyniki sesji hyperpole

Realizator tym razem udał się do garażu polskiej ekipy.

Zobacz fragment programu “Power of Sport”, w którym przedstawiono fenomen wyścigu długodystansowego 24h Le Mans.

Power of Sport: 24h Le Mans

Podczas trzeciego treningu przed 24h Le Mans doszło do małej kolizji pomiędzy samochodem z numerem 9 a innym autem. Wówczas za kierownicą Premy zasiadał Robert Kubica. 24h Le Mans na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Na trochę ponad godzinę przed końcem trzeciego treningu doszło do poważnego wypadku z udziałem samochodu z numerem 13. Z tego powodu wywieszono czerwone flagi. 24h Le Mans na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kwalifikacje do tegorocznej edycji tego legendarnego wyścigu rozpoczęły się w środę. Po sześć najlepszych ekip z każdej klasy awansowało wówczas do finałowej fazy, czyli sesji hyperpole. Zespół Prema Orlen przedarł się do niej z szóstego miejsca w LMP2.

W czwartek Deletraz poprawił nieco pozycję startową tej załogi, kończąc z lepszym czasem niż Alex Lynn z ekipy United Autosports USA. W tej klasie najszybszy był Robin Frijns z WRT. Kierowca Premy Orlen Team stracił do niego aż 2,721 sekundy. Deletraz co prawda miał znacznie szybszy przejazd od tego, który został mu zaliczony, ale ściął zakręt i sędziowie anulowali jego najlepszy rezultat.

W hyperpole dwie czołowe lokaty zajęły załogi Toyota Gazoo Racing. Triumfował Hartley prowadzący auto nr 8, a drugi czas wykręcił Japończyk Kamui Kobayashi prowadzący Toyotę nr 7. Największą presję wywierał na nich Nicolas Lapierre z zespołu Alpine, ale ostatecznie Francuz musiał zadowolić się trzecią lokatą.

Wyścig 24h Le Mans wystartuje w sobotę o godzinie 16:00, ale do Eurosportu 1 zapraszamy już od 15. Całą rywalizację na słynnym torze bez przerw reklamowych można śledzić w Eurosporcie Extra w Playerze.

Harmonogram (według czasu środkowoeuropejskiego):

Piątek, 10 czerwca

17.00 – 19.30 Parada kierowców

Sobota, 11 czerwca

10.30 – 10.45 Sesja rozgrzewkowa

16.00 Start wyścigu 24h Le Mans

Niedziela, 12 czerwca

16.00 Meta wyścigu 24h Le Mans