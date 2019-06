Kuriozalny wypadek w wyścigu 24h Le Mans. Kierowca jechał w poprzek toru

Wypadek miał miejsce na szykanie Forda, czyli pod sam koniec okrążenia. Rozpędzony Mike Conway z zespołu Toyota Gazoo Racing w ostatniej chwili dostrzegł wyjeżdżającego mu pod koła Roberto Gonzaleza z amerykańskiego teamu Dragonspeed, który prawdopodobnie w wyjątkowo nieporadny sposób próbował wrócić na tor.

Oglądaj Wideo: Eurosport Wypadek na treningu w Le Mans

- Wiecie państwo, co w tej chwili powiedział angielski komentator? "Absolutely ridiculous driving" (absolutnie niepoważna jazda). No i trudno się z tym nie zgodzić. Będzie chyba jakaś kara. Narozrabiał grubo Gonzalez - mówił komentator Eurosportu Grzegorz Gac.

Gorąco po wyścigu Formuły 1. Vettel zaczął przedstawienie Wyścig długo... czytaj dalej » - Ale w ogóle co to za historia? Przecież to są ci, którzy prowadzą w kategorii LMP2, to nie jest żaden pierwszy lepszy zespół - wtórował mu współkomentator Sławomir Szymczak.

Gonzalez, przez którego doszło do kuriozalnego wypadku, to doświadczony, 43-letni kierowca.

Komentatorzy nie byli w stanie pojąć, co się stało. - Może jakiś problem miał z samochodem? Może hamulce? Może obróciło go? - zastanawiał się głośno Szymczak.

"Jechał prosto na mnie"

Odpowiedzi na to pytanie nie znalazł też Conway, który z impetem wpadł w samochód Gonzaleza. - Skręciłem w lewo i nagle zobaczyłem reflektory samochodu, który jechał prosto na mnie. Próbowałem odbić w prawo, ale było już za późno. Po prostu w ogóle nie widziałem tego samochodu. Nic mi się nie stało, szkoda tylko, że więcej roboty mają nasi mechanicy - żałował.

Mechanicy Toyoty spisali się na medal i doprowadzili samochód do stanu używalności jeszcze przed końcem sesji.

24h Le Mans 2019, 87. edycja najpopularniejszego wyścigu długodystansowego świata, rozpocznie się w sobotę o 15 i potrwa dokładnie dobę. W czwartek i piątek sesje kwalifikacyjne z udziałem polskiego zespołu Inter Europol Competition. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.