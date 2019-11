Wschodząca gwiazda Formuły E nie tęskni za F1. "To dosyć fałszywy świat"

Sobota należała do Aleksandra Simsa. Po zwycięstwie w kwalifikacjach do Diriyah E-Prix, Anglik wygrał również drugi wyścig. To jego pierwszy triumf w Formule E. Transmisje z rywalizacji samochodów elektrycznych w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Vandoorne w obecnym sezonie ściga się dla Mercedes-Benz EQ, zespołu debiutującego w serii wyścigów samochodów elektrycznych. W Arabii Saudyjskiej dwukrotnie stawał na trzecim stopniu podium, dzięki czemu zajmuje drugą pozycję w klasyfikacji kierowców. W jeszcze lepszej sytuacji jest jego zespół, który prowadzi w rywalizacji drużynowej.

Vandoorne przed kilkoma laty uchodził za bardzo obiecujący talent w świecie Formuły 1. W 2017 roku dostał stałe miejsce w ekipie McLarena, gdzie przez dwa sezony partnerował dwukrotnemu mistrzowi świata Fernando Alonso. Choć z Hiszpanem łączyły go poprawne relacje, to nie ma najlepszych wspomnień z tego okresu swojej kariery.

- Nigdy nie miałem z nim problemów, ale on zawsze dostawał to, co chciał. W zespole zawsze były dwie, trzy wysoko postawione osoby, które dbały o to, by wszystko szło po myśli Fernando - powiedział w wywiadzie dla belgijskich mediów. - McLaren nigdy nie zakazał mi finiszować przed nim, ale podczas wyścigów prosili mnie, bym go przepuścił. Robili to niemal za każdym razem - dodał 27-latek.

Czyste piękno rywalizacji

Zdaniem Vandoorne'a w F1 jest zbyt wiele polityki, która psuje atmosferę panującą w zespołach.

- To dosyć fałszywy świat, w którym wszyscy się ze sobą dogadują, ale każdy przede wszystkim broni swoich interesów - przyznał w rozmowie ze Sport/Voetbalmagazine.

- W Formule E, Le Mans czy WEC możesz teraz odnaleźć czyste piękno wyścigów. Przychodzisz tu, by rywalizować, a nie uprawiać politykę - ocenił belgijski kierowca.

Konkurencyjne ściganie

Vandoorne nie chce zaklinać rzeczywistości i przyznaje otwarcie, że Formuła 1 pozostaje najlepszą serią wyścigów samochodowych. Jednocześnie uważa, że w przyszłości może to ulec zmianie.

- Formula E jest tuż za nią. To jedne z najbardziej konkurencyjnych mistrzostw, w jakich brałem udział. Wielu kierowców ma doświadczenie z F1, inni mają odpowiednie osiągnięcia, by się tam ścigać - uważa Belg z ekipy Mercedesa.

- To jest przyszłość. Dlatego właśnie widzimy coraz więcej producentów stawiających na energię elektryczną - podsumował wicelider klasyfikacji kierowców FE.

