Vergne przed ePrix Santiago. "Bycie liderem w tym momencie nie jest istotne"

Video: Eurosport

Pierwszy raz Simsa w Formule E

Sobota należała do Aleksandra Simsa. Po zwycięstwie w kwalifikacjach do Diriyah E-Prix, Anglik wygrał również drugi wyścig. To jego pierwszy triumf w Formule E. Transmisje z rywalizacji samochodów elektrycznych w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

