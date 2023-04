Kapitalny wyścig Formuły E w Berlinie. Jaguar z dubletem

Formuła E na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Kolejna runda na płycie lotniska Tempelhof w stolicy Niemiec zostanie rozegrana już w niedzielę. Transmisję z kwalifikacji kibice będą mogli śledzić od godziny 10:30 w Eurosporcie Extra w Playerze. Wyścig wystartuje o 15 i będzie pokazywany na żywo w Eurosporcie 2, kanale Metro oraz w serwisie player.pl. Ogromny chaos w e-Prix Kapsztadu. Były mistrz wykorzystał szansę Portugalczyk... czytaj dalej »

Evans bohaterem wielkiego widowiska

Sobotnie ePrix Berlina było jedną z najlepszych wizytówek Formuły E. Z pierwszego pola wystartował niezwykle doświadczony w tej serii Sebastien Buemi, który ustanowił nowy rekord pod tym względem. Kierowca Envision Racing wywalczył pole position już po raz 16. w karierze.

Tego dnia rywalizacja była jednak tak zacięta, że dłuższe utrzymanie się na czele stawki graniczyło z cudem. Najlepiej podkreślają to nieprawdopodobne statystyki wyścigu. Odnotowano aż 23 zmiany prowadzenia z udziałem ośmiu zawodników, a łącznie kierowcy wyprzedzali się na torze 190 razy.

Do tego dochodziły jeszcze groźne kolizje. W jednej z nich auto mocno uszkodził broniący tytułu mistrzowskiego Stoffel Vandoorne, który zderzył się z Danem Ticktumem. Obaj nie dojechali już do mety, co Belgowi z ekipy DS Penske przytrafiło się po raz pierwszy od 2021 roku.

Oglądasz Wideo: Eurosport Wypadek Vandoorne'a podczas ePrix w Berlinie

W innym incydencie na ścianie wylądował Jake Dennis, który tracąc kontrolę nad bolidem zahaczył jeszcze o Antonio Feliksa da Costę.



OH MY GOODNESS!



Jake Dennis is in the wall in the most dramatic fashion, clipping da Costa in the process!@SABIC#BerlinEPrixpic.twitter.com/u6EMx32Xk1 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 22, 2023





W tym chaosie najlepiej odnaleźli się kierowcy Jaguara, którzy ostatecznie sięgnęli po dublet na mecie. Pierwszy wjechał na nią Evans, utrzymując prowadzenie w końcówce. Było to jego drugie zwycięstwo z rzędu w tym sezonie. Ostatnio Nowozelandczyk triumfował w Sao Paulo. Na ostatnim okrążeniu za jego plecami znajdował się Buemi, ale drugą lokatę odebrał mu Bird, a zwycięzcę kwalifikacji tuż przed kreską z podium zepchnął jeszcze Maximilian Guenther (Maserati MSG Racing).

Oglądasz Wideo: Eurosport Mitch Evans wgrał ePrix w Berlinie

W klasyfikacji kierowców pozycję lidera utrzymał Niemiec Pascal Wehrlein z TAG Heuer Porsche (94 punkty), który tym razem finiszował na 6. pozycji. Drugi jest Nowozelandczyk Nick Cassidy (Envision Racing) - 71 pkt, a trzeci Francuz Jean-Eric Vergne (DS Penske) - 66 pkt. Sobotni triumfator, Evans, awansował na czwarte miejsce (64 pkt).