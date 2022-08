Finał sezonu Formuły E już w ten weekend. Nowego mistrza poznamy w Seulu

Stolica Korei Południowej wedle pierwotnych planów miała gościć wyścigi Formuły E już od sezonu 2019/20. Uniemożliwiła to jednak trudna sytuacja związana z pandemią COVID-19. Po dwóch latach oczekiwań Seul otrzymał aż dwie rundy mistrzostw i to w kluczowej fazie trwającej kampanii. Pierwsze zwycięstwo w sezonie. Brazylijczyk w końcu się doczekał Lucas di Grassi z... czytaj dalej »

E-Prix Seulu. Gdzie i kiedy transmisja?

Walka o punkty do klasyfikacji na koreańskim torze rozpocznie się w sobotę, 13 sierpnia. Pierwsze zawody wystartują o godz. 9 rano polskiego czasu i będzie można je zobaczyć zarówno w Eurosporcie 1, jak i w internecie w serwisie player.pl. Wyścig jak zawsze poprzedzą treningi oraz kwalifikacje (godz. 4:40 rano), które będzie można śledzić na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze. Powtórka kwalifikacji w Eurosporcie 1 od godz. 8.

Druga runda w Seulu i jednocześnie ostatni wyścig sezonu odbędzie się w niedzielę. Podobnie jak minionego dnia kwalifikacje zostaną przeprowadzone o 4:40 rano, a główne zawody rozpoczną się o 9.

Plan transmisji e-Prix Seulu:

sobota, 13 sierpnia

1. trening - godz. 0:55 (Eurosport Extra w Playerze)

2. trening - 2:45 (Eurosport Extra w Playerze)

kwalifikacje do 1. wyścigu - 4:30 (Eurosport Extra w Playerze)

1. wyścig - 8:50 (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)

niedziela, 14 sierpnia

3. trening - 2:25 (Eurosport Extra w Playerze)

kwalifikacje do 2. wyścigu - 4:30 (Eurosport Extra w Playerze)

2. wyścig - 8:50 (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)

Sytuacja w klasyfikacji kierowców

W grze o tytuł mistrzowski nie liczy się już ubiegłoroczny triumfator Nyck de Vries, który plasuje się dopiero na ósmym miejscu w zestawieniu najlepszych kierowców z ogromną stratą do lidera. Stawkę otwiera jednak jego kolega z ekipy Mercedes-EQ Stoffel Vandoorne, który jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w generalce. Belg wysforował się na wyraźne prowadzenie dzięki znakomitej postawie w czterech poprzednich rundach, w których za każdym razem finiszował w najlepszej czwórce. Jeśli powtórzy ten wyczyn w Seulu, nikt nie zdoła odebrać mu pozycji lidera.



Four title contenders, but only ONE of them can become world champion



Who'll be crowned the Season 8 champion at the 2022 Hana Bank #SeoulEPrix? pic.twitter.com/bKH2GIeGvO — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) August 9, 2022





Vandoorne zgromadził w tym sezonie 185 punktów i o 36 pkt. wyprzedza drugiego w klasyfikacji Mitcha Evansa (Jaguar TCS Racing). Za plecami Nowozelandczyka z 5 oczkami straty znajduje się Szwajcar Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing).

- Wygląda na to, że czeka nas trudny weekend w Seulu. Częściowo ze względu na pogodę, ale również dlatego, że dla nas wszystkich jest to nowy tor. Jest wiec sporo nieprzewidywalnych czynników - powiedział Vandoorne cytowany przez oficjalny serwis Formuły E.

- Jako zespół jesteśmy obecnie w naprawdę dobrej sytuacji, jednak musimy dokończyć nasze zadanie - podkreślił jego partner z zespołu, de Vries. - To jeszcze nie czas na odpoczynek, a dotychczasowe sukcesy w tym sezonie nie gwarantują dobrego wyniku w nadchodzący weekend - przestrzega Holender.