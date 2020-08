Lotnisko w Berlinie jako tor. Skondensowany finał sezonu Formuły E

Video: Eurosport

Pech Lotterera w ePrix w Meksyku

Andre Lotterer startował do ePrix w Meksyku z pole position. Niemiec miał jednak sporego pecha. Na jednym z okrążeń w jego samochód wplątał się baner reklamowy, co znacznie utrudniło mu jazdę. Kierowca TAG Heuer Porsche FE Team w końcu zjechał do garażu na zmianę przedniego skrzydła, ale ostatecznie wycofał się z rywalizacji. Formuła E na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»