Formuła E wraca do Meksyku. Przed rokiem rozegrała się tam akcja sezonu

Najważniejsze wydarzenia z kwalifikacji do ePrix Santiago

Zobacz, co wydarzyło się podczas kwalifikacji do ePrix Santiago. Do wyścigu z pole position wystartuje Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing). Formuła E na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

