Kolejna wygrana Guenthera. Niemiec wciąż liderem "E-Race at Home Challenge"

Guenther wygrał drugi wyścig Formuła E Race At Home Challenge

Pejo Pejew okazał się najszybszy wśród simracerów w drugim wyścigu Formula E Race At Home Challenge. Wyścigu nie ukończyli Polacy Nikodem Wiśniewski i Kuba Brzeziński.

Podczas drugiego wyścigu simracerów w Formula E Race At Home Challenge doszło do potężnego wypadku. Jeden z wirtualnych samochodów wypadł nawet poza tor.

Zobacz, jak wyglądał start drugiego wyścigu Formula E Race At Home Challenge w kategorii kierowców, którzy na co dzień rywalizują na prawdziwych torach.

Mitch Evans nie zdołał ukończyć drugiego wyścigu Formuła E Race At Home Challenge, który został rozegrany na wirtualnym torze Electric Docks. Zobacz, jak do tego doszło.

Drugie zwycięstwo z rzędu Maximiliana Guenthera w Formula E Race At Home Challenge. Niemiec nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń i triumfował na torze Electric Docks. Guenther jest liderem cyklu.

Wyścig zawodowców poprzedziła rywalizacja tzw. simracerów. Wygrał Peyo Peev, Jakub Brzeziński i Nikodem Wiśniewski nie ukończyli wyścigu.

8-rundowy cykl rywalizacji "E-Race at Home Challenge" się rozkręca. Do 7 czerwca zastąpi odwołane z powodu pandemii eliminacje mistrzostw świata, rozgrywane na tradycyjnych torach.

Zawodnicy gościli już w Monako (tylko w ramach jazdy testowej) i Hongkongu. W drugiej rundzie imprezy rywalizacja odbyła się na fikcyjnym torze o nazwie "Elektryczne Doki".

- W ligach i innych większych turniejach bardzo rzadko pojawiają się przypadki torów fikcyjnych. Pętla nie sprzyjała manewrom wyprzedzania. Miała tylko dwie szykany, w dodatku bardzo ciasne - mówił komentator zawodów Sławomir Myszkowski.

W rywalizacji simracerów i kierowców FE mieliśmy więc okazję zobaczyć wiele efektownych kolizji i wypadków. Na trzecim okrążeniu wyścigu kierowców FE z zawodami pożegnał się słynny Felipe Massa, a już na pierwszej szykanie "Pole Position" stracił Stoffel Vandoorne. Belg szybko spadł na czwarte miejsce, a cały wyścig ukończył na piątej pozycji. Na przodzie stawki zastąpił go Maximilian Guenther, który pierwszego miejsca nie oddał do samej mety.

Brawura się nie opłaciła

Za Guentherem większość wyścigu jechał Pascal Wehrlein. Zawodnik Mahindra Racing bardzo długo próbował pokonać Niemca, zaliczył nawet najszybsze okrążenie wyścigu (1:23.012). Zbyt odważna jazda doprowadziła go do wypadku. W zeszłym tygodniu był trzeci, dziś duży błąd zepchnął go na dziesiąte miejsce.

Guenther nie miał sobie równych, spokojnie jechał po drugą wygraną z rzędu. Pozostał liderem Wirtualnego Wyzwania Formuły E. 22-latek ma 50 punktów na koncie w klasyfikacji generalnej. Drugi jest Robin Frijns (30 pkt), a trzeci Vandoorne (22 pkt).

Wcześniej jechali simracerzy

Wyścig kierowców Formuły E poprzedziła rywalizacja simracerów. Na "Elektrycznych Dokach" najszybszy był Peyo Peev. Zawodnik GEOX Dragon bronił "Pole Position". Na pierwszym miejscu jechał od zgaszonych lamp do flagi w biało-czarną szachownicę. Drugie miejsce zajął Kevin Siggy (BMW_i.FE18), a trzecie Lucas Mueller z Mahindry.

W wyścigu brało udział dwóch Polaków. Jakub Brzeziński (Jaguar Racing) jechał z ósmego pola startowego, a Nikodem Wiśniewski (Williams Esports) z dziesiątego. Obaj nie ukończyli wyścigu.