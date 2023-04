Przeskoczyli płot i wbiegli na tor. "Czegoś takiego jeszcze nie widziałem"

Kapitalny wyścig Formuły E w Berlinie. Jaguar z dubletem Nowozelandczyk... czytaj dalej » Formuła E na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Kierowcy byli już na polach startowych na lotnisku Tempelhof pod Berlinem gotowi do rozpoczęcia wyścigu.

W pewnym momencie aktywiści klimatyczni z organizacji "Ostatnie Pokolenie" przeskoczyli ogrodzenie i wdarli się na tor.

- Zdaje się, że możemy być świadkami wydarzeń mających niewiele wspólnego ze sportem - skomentował w Eurosporcie Grzegorz Gac.

Zagrożenie dla życia

Jak podaje dziennik "Bild", łącznie sześciu demonstrantów próbowało przykleić się do asfaltu. Szybka reakcja pracowników ochrony toru temu zapobiegła.

Pojawiły się informacje, że za linią startu wylano nieznany płyn. Rywalizacja rozpoczęła się z siedmiominutowym opóźnieniem.

- To niespodziewana sytuacja. Od 27 lat komentuję wyścigi samochodowe, relacjonowałem ich tysiące, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem, przynajmniej na żywo - dodawał Gac.

- Jeśli ich akcja zdarzyłaby się kilka sekund później, to skutkowałoby to zagrożeniem dla ich życia. Ich działanie jest niezrozumiałe, bo przecież bierzemy udział w wyścigach samochodów elektrycznych - powiedział już po wyścigu doświadczony francuski kierowca Jean-Eric Vergne.

Dziwne tłumaczenie akcji

Przedstawiciele organizacji, która przeprowadziła akcję, uzasadnili powód swoich działań w mediach społecznościowych.

"Starsza kobieta w wynajętym mieszkaniu w Tempelhof marznie przez całą zimę z powodu uzasadnionego strachu przed kolejnym rachunkiem za prąd, a zaledwie kilka metrów dalej masy cennej energii są tracone co sekundę, abyśmy się radowali wyścigiem. Bez względu na to, jak bardzo cieszymy się, że to teraz samochody elektryczne pędzą po trasie, to się nie opłaca."

W samym wyścigu najlepszy okazał się Nowozelandczyk Nick Cassidy.

Na lotnisku Tempelhof, gdzie odbywały się weekendowe wyścigi, pojawiło się według organizatorów kilkadziesiąt tysięcy widzów.