Zmarł Dietrich Mateschitz. Smutna wiadomość przed kwalifikacjami Formuły 1

Mateschitz miał 78 lat. Chorował na raka.

Informację o jego śmierci przekazał Christian Horner, szef Red Bull Racing, a działo się to tuż prze kwalifikacjami do niedzielnego wyścigu, który może dać temu zespołowi mistrzostwo świata konstruktorów.

- On przez to, co osiągnął i co zrobił dla tylu ludzi na świecie i w różnych dyscyplinach sportowych, nie ma sobie równych - pożegnał go Horner.



https://t.co/eMhoJBGdAe — Formula 1 (@F1) October 22, 2022

Red Bull ma 165 punktów przewagi nad drugim Ferrari. Do końca sezonu pozostały cztery starty. Tytuł najlepszego kierowcy świata już wcześniej zapewnił sobie zawodnik Red Bulla Max Verstappen.

Kwalifikacje do wyścigu o GP USA rozpoczęły się o północy z soboty na niedzielę polskiego czasu. Sam wyścig ruszy w niedzielę o godz. 21.

Źródło: Getty Images Dietrich Mateschitz i Max Verstappen, dwukrotny mistrz F1

Twórca Red Bulla

Mateschitz, austriacki miliarder, był twórcą marki Red Bull, właścicielem teamów F1 (Red Bull Racing oraz Scuderia AlphaTauri) oraz klubów piłkarskich (RB Lipsk, Red Bull Salzburg i New York Red Bulls).

Red Bull rządy w F1 rozpoczął w 2010 roku, z Sebastianem Vettelem za kierownicą. Zespół sięgał po tytuły wśród zawodników i konstruktorów przez trzy kolejne sezony.

Urodzony w Styrii biznesmen zbudował globalne imperium wokół napoju energetycznego i był uważany za najbogatszego człowieka w Austrii. Majątek Mateschitza szacuje się na około 25 mld euro. To stawiało go na 51. miejscu na liście magazynu "Forbes" wśród najbogatszych ludzi na świecie.

Był uważany za geniusza marketingu.

Podczas podróży służbowej do Azji poznał rynek napojów energetycznych, w Europie i Stanach Zjednoczonych zupełnie nieznanych. Nabył licencję na taki napój w roku 1983, a w następnym założył firmę do dzisiaj kojarzącą się z Czerwonym Bykiem i skrzydłami.

Grupa w poprzednim roku osiągnęła obroty w wysokości 7,8 mld euro i sprzedała 9,8 mld puszek napoju na całym świecie, z czego jedną trzecią w USA.

Mateschitz powiązał markę ze sportami ekstremalnymi, jak surfing, kolarstwo górskie czy nurkowanie.

Niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym. Był nieśmiały i rzadko udzielał wywiadów. Mieszkał w Salzburgu ze swoją długoletnią partnerką.

Źródło: PAP/EPA Dietrich Mateschitz ze swoją partnerką Marion Feichtner

Zagadką pozostaje, co dalej z imperium po śmierci jego założyciela. Mateschitz miał syna, 30-letniego Marka, który kierował jedną z firm należących do ojca miliardera.

"Odszedł niezwykle szanowany i kochany członek rodziny Formuły 1. Był przedsiębiorca wizjonerem i człowiekiem, który pomógł zmienić nasz sport i stworzył markę, która jest znana na całym świecie. Bardzo będę za nim tęsknić, podobnie jak cała społeczność Formuły 1. Nasze myśli i modlitwy są z jego rodziną, przyjaciółmi oraz zespołami Red Bull i AlphaTauri w tym bardzo smutnym czasie" - ogłosił szef F1 Stefano Domenicali.