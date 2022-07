Bohaterska postawa. Ruszył na pomoc, sekundy wcześniej doszło do dramatu

Wszystko rozegrało się tuż po starcie Grand Prix Wielkiej Brytanii. Ledwo rozpoczęło się pierwsze okrążenie na torze Silverstone, a wyścig trzeba było wstrzymać.



The crash between Gasly v Russel v Zhou #F1pic.twitter.com/be2n6Y75YW — Rel' (@xRelbug) July 3, 2022





Auto Zhou Guanyu (Alfa Romeo Racing Orlen, zespół którego rezerwowym kierowcą jest Robert Kubica) zostało zaczepione przez maszynę Russella (Mercedes). Ogromna prędkość, tutaj lekkie zahaczenie jest szalenie niebezpieczne. Bolid Chińczyka przekoziołkował i sunąc kołami do góry, uderzył w barierę oddzielającą tor od trybun.

Długo nie wiadomo było, co z Chińczykiem. Do czasu pierwszych pozytywnych informacji o stanie jego zdrowia, realizatorzy nie pokazywali powtórek.

Z czasem pokazano tego, który jako jeden z pierwszych pojawił się przy rozbitym samochodzie Zhou. Był nim Russell, chcąc nie chcąc prowodyr całego zamieszania.

Źródło: PAP/EPA Koszmarny wypadek. George Russell popędził na pomoc

Brytyjczyk nie namyślał się długo. Wyskoczył z bolidu i popędził do Chińczyka. Jak sprinter, nie jak kierowca F1. Miły obrazek w koszmarnych okolicznościach. Wyglądało to niesamowicie, jakby każda sekunda była na wagę życia. Russell wiedział o tym.



George Russell jumped out of his car and ran over to see if he could help Zhou Guanyu



Russell was not allowed to restart the race



Respect pic.twitter.com/7uL1HYR6gv — Bleacher Report (@BleacherReport) July 3, 2022





Russell przeprosił

Skończyło się na strachu.

- Zhou Guanyu jest przytomny i przechodzi badania w centrum medycznym – z czasem uspokoił wszystkich zespół Alfa Romeo.

Po kilkudziesięciu minutach wznowiono wyścig.

Russell przeprosił za swoje przewinienie na torze. "Najważniejsze, że z Zhou jest wszystko w porządku. To był przerażający wypadek" - skwitował w mediach społecznościowych.