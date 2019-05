Podziękowania na bolidach i kaskach. Zespoły Formuły 1 upamiętniają Laudę

Śmierć Laudy bardzo przeżywają członkowie zespołu Mercedesa, którego był prezesem.



"Od dzisiaj bolid W10 będzie miał na sobie jedną czerwoną gwiazdę. Dla naszego prezesa i przyjaciela. Dziękujemy Niki" - napisano na oficjalnej stronie tweeterowej Mercedesa.









From today, the W10 will carry a single red star on its livery.



For our Chairman and for our friend. — Mercedes-AMG F1 23 maja 2019







Danke Niki. — Mercedes-AMG F1 23 maja 2019





"Dziękujemy Niki" - pojawiło się także na samochodzie teamu Williams Roberta Kubicy. Kierowcy zespołu mają też małą czerwoną naklejkę na swoich kaskach, która nawiązuje do kasku Laudy.



Danke Niki #MonacoGP — ROKiT WILLIAMS RACING 23 maja 2019





"To dla ciebie Niki" - napisał zespół Ferrari na Tweeterze. W jego barwach wielki Austriak dwukrotnie świętował tytuł mistrzowski. Teraz nazwisko legendarnego kierowcy zostało umieszczone na czerwonym bolidzie.



#CiaoNiki this is for you. #SF90#essereFerrari#MonacoGP — Scuderia Ferrari 23 maja 2019





Jeździł w podobnym kasku

Specjalny kask upamiętniający Laudę przygotowany został dla kierowcy Ferrari Sebastiana Vettela.

"Oddaję hołd Nikiemu. Kask wygląda dobrze i jest stylizowany na jego ostatnim kasku, w którym jeździł w Ferrari. Będzie przyjemnością mieć go przy sobie w Monako." - czytamy na tweeterowym koncie Vettela.



Sebastian Vettel initially had in plan another helmet design for this weekend but given the circumstances, he preferred to have a design as a tribute to Niki Lauda



Getty Images #MonacoGP#Seb5#F1pic.twitter.com/C3eW0Up3Rp — Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) 23 maja 2019





Także na kaskach kierowców Renault pojawiły się naklejki przypominające dawny kask Laudy.



For Niki. — Renault F1 Team 23 maja 2019





"Nasz skrzydłowy"

Z kolei na samochodzie austriackiego zespołu Aston Martin Red Bull umieszczono twarz Laudy i podziękowanie. "Nicki, nasz skrzydłowy podczas Grand Prix Monako." - wyjaśniono na Twitterze.



Niki Our wingman for the #MonacoGP weekend #F1 — Aston Martin Red Bull Racing 23 maja 2019





"Ku pamięci Nikiego Laudy. Będziemy mieli specjalne naklejki na obu naszych samochodach." - to z kolei informacja od zespołu Toro Rosso.



In memory of Niki Lauda.



In memory of Niki Lauda.

We will have this sticker on both cars throughout the #MonacoGP — Toro Rosso 22 maja 2019





"Wspominamy Nikiego. W naszych myślach w ten weekend" - zapewniają członkowie Team Haas.



Remembering Niki



Remembering Niki

In our thoughts this weekend. — Haas F1 Team 23 maja 2019





Wieniec laurowy

W tym gronie nie mogło zabraknąć oczywiście McLarena. Brytyjczycy umieścili na swoim bolidzie datę 1984 i lata życia Nikiego Laudy. Oplata je wieniec laurowy. W tym roku austriacki kierowca zdobył bowiem mistrzostwo świata w barwach McLarena.