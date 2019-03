Wraca inny Kubica. "Gdybym miał taki sam charakter jak dziesięć lat temu, nie byłoby mnie tutaj"

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kubica 17 marca pojedzie w bolidzie teamu Williams. Cudów po nim nikt się nie spodziewa, sukcesem zespołu w długim sezonie będzie zdobyty każdy punkt, bo Williams znów przygotował mało konkurencyjne auta.



Najważniejszy cud Robert ma za sobą. Przeżył wypadek w rajdzie, przeszedł 18 operacji, długo dochodził do siebie i w końcu wraca do ukochanej Formuły 1. Twardziel, wojownik.



- Wszystko bierzemy w naszym życiu za pewnik. Kiedy go nie dostajemy, to zaczynamy zdawać sobie sprawę, jak szczęśliwi dotąd byliśmy. Jeśli wrócę do ścigania, to dlatego, że jestem inny. Gdybym miał taki sam charakter jak dziesięć lat temu, nie byłoby mnie tutaj. Wcześniej wszystko było dla mnie czarne lub białe, było tak albo nie. Nic po środku - przyznał.

Pechowe kilka centymetrów

On jak mało kto wie, co znaczy, że marzenia potrafią prysnąć w jednej chwili.



- Piętnaście centymetrów w prawo i nic by się nie stało, dziesięć w lewo i nie byłoby mnie tutaj. Może dlatego zrozumiałem, że może być coś po środku - zastanawia się Kubica w rozmowie z Reuterem.



- Piętnaście centymetrów w prawo i nic by się nie stało, dziesięć w lewo i nie byłoby mnie tutaj. Może dlatego zrozumiałem, że może być coś po środku - zastanawia się Kubica w rozmowie z Reuterem.

Wszystko wydarzyło się w lutową niedzielę, był rok 2011. On i Jakub Gerber jako pilot mieli do pokonania 13-kilometrową trasę nic nieznaczącego rajdu w Ligurii. Rozbili się na pierwszym odcinku. Prowadzony przez Kubicę samochód na jednym z zakrętów uderzył w barierę. Ta zamieniła się w piłę, wbiła się w auto i poważnie zraniła kierowcę. Pierwsze doniesienia mówiły nawet o możliwej amputacji prawej ręki. Na szczęście, to były plotki.



Pierwsza operacja, wykonana już nazajutrz po wypadku, trwała siedem godzin. - Musieliśmy zrekonstruować kości, które były złamane w dwóch miejscach, zrekonstruowaliśmy także wszystkie nerwy oraz ścięgna. Udało nam się przywrócić właściwe unaczynienie, zrekonstruowaliśmy zniszczone tkanki, ale tyle, ile byliśmy w stanie - relacjonował później profesor Igor Rossello, światowej sławy ekspert od takich urazów.

Wszystko to na miesiąc przed startem nowego sezonu F1, Kubica wówczas był kierowcą Renault.



Dopiero po kilku miesiącach przyszła pora na łokieć. Rękę uratowano, choć dziś nie wygląda tak, jak przed dramatem.

Źródło: Newspix Prawą rękę uratowano, ale nie wygląda jak przed wypadkiem

Nie dostanie taryfy ulgowej

Nikt nie ma wątpliwości. To jeden z najbardziej zadziwiających powrotów w historii sportu.

- Wiem, ile poświęciłem, żeby wrócić. Pamiętam momenty, przez które przechodziłem. Wiem, ile to kosztowało mnie energii. Z drugiej strony wiem również, że nie będzie dla mnie żadnej taryfy ulgowej. To nie będzie tak, że będę miał na starcie 20 sekund przewagi tylko dlatego, że mój powrót był wielki - przyznaje Kubica.

Wraca inny Robert, po przejściach. Na pierwszy rzut idzie Australia i Melbourne. - Wielu ludzi pyta mnie o Australię, jak to będzie. Szczerze? To nie mam pojęcia. Ale się nie obawiam - zapewnia.