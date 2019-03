O Kubicę są spokojni. "Trudno byłoby znaleźć lepiej wysportowanego kierowcę"

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Sezon F1 startuje 17 marca. Williams nie jest faworytem. To delikatnie powiedziane. Ubiegły sezon dla zespołu był fatalny, z uzbieranymi marnymi siedmioma punktami był w stawce najsłabszy. Przygotowania do nowego roku też miał katastrofalne. Na oficjalne testy bolidów przed sezonem team spóźnił się o dwa dni, jego inżynierowie nie zdążyli przygotować na czas maszyn.



Gdy już Kubica i debiutujący wśród najszybszych kierowców 21-letni George Russell do nich wsiedli, wyraźnie odstawali od reszty. Nie nastraja to optymistycznie przed startem.



Do tego wracają pytania i wątpliwości o gotowość Polaka do ścigania w Formule 1. Claire Williams je rozwiewa.



- Nie dalibyśmy mu fotela, gdybyśmy tego nie byli pewni. Z punktu widzenia sprawności fizycznej, trudno byłoby znaleźć lepiej wysportowanego kierowcę. Ten facet nieustannie przekonuje, że jego przygotowanie fizyczne jest na najwyższym poziomie - oznajmiła.



Wypowiedzi szefowej brytyjskiego teamu cytuje oficjalna strona F1.

Mocny charakter

Kubica wraca do wyścigów po dramatycznym wypadku z rajdu Ronde di Andora i ośmiu sezonach przerwy. Wraca, choć sprawności w prawej ręce nie udało mu się odzyskać.



Przełożona go komplementuje. Przyznała, że na temat jego fizycznych ograniczeń dyskutowano krótko. - Robert zawsze przewyższał nasze oczekiwania. W zeszłym roku nie dostał od nas fotelu wyścigowego, ale nadal pracował z nami jako kierowca rezerwowy. To świadczy o jego mocnym charakterze. Ja nie dostrzegam jego ograniczeń, stąd długo nad tym się nie zastanawialiśmy - stwierdziła.



Sezon tradycyjnie rozpocznie wyścig o Grand Prix Australii.