Williams nadal zaopatrywany w silniki Mercedesa. "To nasz przyjaciel"

Ferrari wygrało u siebie. Leclerc odjechał Srebrnym Strzałom Wielki dzień... czytaj dalej » Z przedłużenia umowy publicznie zadowolenie wyraziła szefowa zespołu Claire Williams.

- Mercedes to nasz przyjaciel, jesteśmy zachwyceni, że ta współpraca będzie kontynuowana - oświadczyła.

Wolff: pokazują charakter

Williams - jeden z najbardziej utytułowanych teamów w Formule 1, z dziewięcioma tytułami mistrza świata konstruktorów w dorobku - zmaga się z ogromnymi problemami. I technicznymi - związanymi głównie z aerodynamiką - i z finansowymi. Od sezonu 2012 reprezentant tej ekipy nie wygrał w F1 wyścigu.

Dzisiaj choćby o zbliżeniu się do takiego sukcesu nie ma co marzyć. W 14 tegorocznych Grand Prix zespół zdobył zaledwie jeden punkt, za 10. miejsce Kubicy w Grand Prix Niemiec.

- Pokazują charakter, walcząc o powrót na należne im miejsce - stwierdził szef teamu Mercedes Toto Wolff.