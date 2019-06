Pod tym względem Williams jest najszybszy. I to trzy wyścigi z rzędu

Atakował Kubicę i padł ofiarą niebezpiecznego manewru. Polak skorzystał na problemach Russella Robert Kubica ma... czytaj dalej » Kubica i jego partner z teamu George Russell cierpią katusze w tym sezonie, bo ich auto nie jest w stanie nawiązać walki z rywalami. Samochód co prawda dojeżdżał za każdym razem do mety, ale są to miejsca na końcu stawki. Williams ze względu na niewielki budżet nie ma jak przygotować konkurencyjnego pojazdu. Wcześniej w sezonie Kubica zwracał m.in. uwagę na problemy z częściami zamiennymi.

Z wyścigu na wyścig coraz lepiej

W mediach społecznościowych ekipa Polaka jest często obiektem drwin, ale jest element, w którym powinna budzić szacunek. Chodzi o czas postoju na zmianę opon w alei serwisowej. Mechanicy Kubicy i Russella spisują się rewelacyjnie pod tym względem i od trzech wyścigów są najszybsi.

W Monaco zespół uzyskał 2,07 sekundy. W kolejnych zawodach w Kanadzie czas ten był jeszcze lepszy i wyniósł 2 sekundy. Jednak znakomity wynik we Francji udało się nawet poprawić. W minioną niedzielę Kubica czekał na wymianę opon ledwie 1,97 sekundy.



Monaco: 2.07s

Canada: 2.00s

France: 1.97s

Fastest Pit Stops Awards in a row #FrenchGP#F1pic.twitter.com/c15IxmmjkC — Formula 1 (@F1) June 24, 2019





Williams zażartował na swoim Twitterze po tym, jak oficjalne konto Formuły 1 pochwaliło zespół. "Alexa, sprawdź w Google'u, co można zrobić poniżej dwóch sekund" - napisano, mając na myśli prośbę do wirtualnego asystenta o takim imieniu.

Rekord sezonu

Rezultat uzyskany w Kanadzie był też najlepszym czasem pit stopu w tym sezonie. Jak na razie odbyło się osiem wyścigów. "Chłopaki wykonują niesamowitą robotę, bez względu na to, co dzieje się na torze" - Williams komplementował pracę swoich mechaników w innym tweecie.

W najbliższą niedzielę na Red Bull Ring w Austrii kolejny wyścig w sezonie 2019.