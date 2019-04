Będzie odszkodowanie dla Williamsa za bolid, który rozbił się o studzienkę kanalizacyjną

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

21.11 | Emocje, gratulacje, wspomnienia. Zebraliśmy kilka reakcji świata motorsportu i nie tylko na powrót Roberta Kubicy do rywalizacji w Formule 1. Polak w sezonie 2019 będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. "Jakbym debiutował po raz kolejny" - zaznaczył podczas prezentacji w Warszawie Polak, który w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Russell mógł zginąć na torze. "Milimetry wyżej i byłoby o wiele gorzej" To, co stało się... czytaj dalej » Russell wpadł na właz, który obluzował się po tym, jak chwilę wcześniej przejechał po nim Charles Leclerc z Ferrari. Auto zawodnika ekipy ROKiT Williams Racing zostało mocno uszkodzone. Brytyjczyk nie mógł wziąć udziału w drugim piątkowym treningu. Pojawił się za to w sobotnich kwalifikacjach. Spisał się jednak słabo.

Ponad 300 włazów na torze

Krótko po piątkowym zdarzeniu szefowa ekipy z Grove Claire Williams zapowiedziała pozew o odszkodowanie za to, co się stało. Bez wątpienia była to bowiem wina organizatorów, którzy nie zabezpieczyli studzienki kanalizacyjnej w odpowiedni sposób.

- Na takim torze ulicznym jak ten jest ponad 300 włazów studzienek. Przed weekendem wszystkie sprawdziliśmy kilkukrotnie - powiedział w rozmowie z agencją Ria Novosti promotor GP Azerbejdżanu Arif Rahimov.

- Ta studzienka została naruszona, bo okazało się, że pod spodem była zardzewiała. Nie dało się tego zobaczyć przed tym wydarzeniem. Takie rzeczy się zdarzają. Mieliśmy podobne sytuacje w Monako, Chinach czy Malezji. Do czegoś takiego może dojść nawet na normalnym torze. Kilkukrotnie przeprosiliśmy już Williamsa. Uszkodzenie zostanie naprawione dzięki pieniądzom z ubezpieczenia. Nie wiemy dokładnie, jaka to będzie kwota, ale bez wątpienia pokryje ona koszty naprawy - zapewnił Rahimov.

Wyścig w Baku w niedzielę o 14:10. Mają w nim pojechać zarówno Russell, jak i Robert Kubica, który dla odmiany rozbił bolid w sobotnich kwalifikacjach, uderzając w bandę na wymagającym zakręcie numer 8.