Williams chce dużej rekompensaty od organizatorów. "Trudno podać konkretną kwotę"

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Do zdarzenia doszło między drugim a trzecim zakrętem na ulicznym torze w Baku. Samochód Russella niespodziewanie podskoczył po najechaniu na studzienkę, a na trasie zostały części podwozia, które zostało mocno uszkodzone. Sędziowie czym prędzej przerwali sesję. Niestety dla Williamsa dużo wskazuje na to, że zespół może zapomnieć o w miarę udanym weekendzie – Brytyjczycy nie dysponują wszystkimi częściami zapasowymi.

Według wstępnych ustaleń, starty Williamsa z powodu uszkodzenia samochodu wyniosą pół miliona dolarów. Szefowa teamu Claire Williams w rozmowie ze stacją Sky Sports dała do zrozumienia, że winę ponoszą organizatorzy, którzy nie zabezpieczyli odpowiednio toru. Na tym nie koniec – zespół z Grove będzie domagał się odszkodowania.

- To jasne, że powinniśmy dostać rekompensatę. Wiem, że to nie pierwszy raz. Z tego co pamiętam ekipa Hassa otrzymał rekompensatę, gdy kilka lat temu doszło do identycznego incydentu na torze Sepang w Malezji, a zatem na pewno będziemy rozmawiać z organizatorami. Nie mogę jednak podać konkretnej kwoty – powiedziała.

Jakby tego było mało, kiedy uszkodzony samochód opuszczał tor na lawecie, ta dźwigiem uderzyła w kładkę z reklamami rozciągniętą nad trasą. Na bolid zaczął się lać płyn hydrauliczny

Williams zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Nie dość, że zespół przystąpił do przedsezonowych testów z opóźnieniem, to na dodatek samochody Russella i Kubicy zdecydowanie odstają od reszty stawki – żaden z kierowców nie zdobył choćby punktu.

Russell wygrał na torze ulicznym w Baku przed rokiem, gdy zdobywał tytułu w Formule 2, ale Polak jeszcze nigdy nie rywalizował w tym miejscu. Dlatego każda minuta spędzona na torze jest niezwykle ważna dla brytyjskiego teamu.

- To tak, jakbym w coś uderzył, poczułem to w całym ciele. Silnik całkiem zgasł, a części podwozia zostały na torze. Jechałem normalnie, po prostej, ale to zdarzenie całkowicie zawaliło moją sesję – mówił wyraźnie rozczarowany Russell.

Dyrektor wyścigu Michael Masi powiedział, że wstępne śledztwo wykazało prawdopodobną przyczynę - odpadł jeden z zacisków od włazu.

Druga sesja treningowa rozpoczęła się o czasie i przebiegła bez problemów. Russell już w niej jednak nie wystartował.