W Williamsie nie liczą na cud. "Dokonaliśmy zmian, ale wciąż jesteśmy daleko w tyle"

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Bolidy Kubicy i George'a Russella, drugiego z zawodników brytyjskiej ekipy, w każdym z czterech tegorocznych wyścigów przyjeżdżały na szarym końcu. W ostatnim, na torze ulicznym w Baku, mechanicy mieli pełne ręce roboty. Musieli naprawiać uszkodzone auta Brytyjczyka (zahaczył o pokrywę kanalizacyjną podczas sesji treningowej) i Polaka (rozbił się na zakręcie w trakcie kwalifikacji).



Kubica był krok od kolejnej kraksy. "To było ostrzeżenie, które mnie obudziło" Jedynym plusem... czytaj dalej » - Przed weekendem w Azerbejdżanie czułam, że może być lepiej. A potem przytrafił nam się incydent z udziałem Russella, ale nie zamierzam załamywać się - powiedziała Claire Williams, cytowana przez serwis crash.net.

- Myślę, że pojawiło się trochę więcej światła na końcu tego tunelu. Pokazało to Grand Prix Chin, gdzie dokonaliśmy kilku zmian w samochodzie, ale wciąż jesteśmy daleko w tyle. Zespół ciężko pracuje, choć jeśli ktoś myśli, że mamy nadzieję na cud lub że w pewnym momencie wszystko pójdzie po naszej myśli, to się myli. Wiele wysiłku kosztowało nas upewnienie się, czy znaleźliśmy się we właściwej pozycji. Pomaga nam w tym Patrick Head - dodała.

Chaos w Williamsie

72-letni Head, wieloletni główny inżynier w złotych czasach teamu (dziewięć tytułów wśród konstruktorów), wrócił do Williamsa pod koniec marca. Pełni rolę głównego konsultanta, choć raczej należałoby napisać, że próbuje ratować to, co się da. Głównie zastępuje dyrektora technicznego Paddy'ego Lowe'a, który przed pierwszym wyścigiem w Australii udał się na bezterminowy urlop.