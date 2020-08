Mercedes uciął spekulacje. Bottas z nowym kontraktem

W mediach dużo mówiło się, że do Mercedesa może dołączyć Sebastian Vettel albo George Russell, ale teraz wszelkie spekulacje zostały ucięte.

- W tym roku widzimy całkowicie innego Bottasa. Jest silny jak nigdy wcześniej - pod względem fizycznym, ale i mentalnym - skomentował szef teamu Toto Wolff.

- Bardzo mnie cieszy, że mogę pozostać na następny rok i odnosić kolejne sukcesy z tym zespołem. Dziękuję wszystkim w teamie i całej rodzinie Mercedesa za ich nieustanne wsparcie i zaufanie do mojej osoby. Jestem niezwykle dumny, że mogę reprezentować ten zespół - powiedział Bottas.

Fin, w znacznie skróconym i mocno opóźnionym przez pandemię koronawirusa sezonie, rozpoczął od zwycięstwa w GP Austrii. Później wiodło mu się gorzej, a ostatnio w jego bolidzie doszło do uszkodzenia opony, przez co stracił niemal pewne drugie miejsce.

- Odkąd zakochałem się w F1 jako dziecko, marzyłem o tym, by pewnego dnia zostać mistrzem świata. W tym roku walczę o tytuł, a pozostanie w Mercedesie daje mi szansę, by starać się o miano najlepszego również w sezonie 2021 - podkreślił 30-letni kierowca.