Kierowca F1 zgłosił się do pytania. "Jak zakończył się mecz Finlandia - Rosja?"

Dramat Ferrari. Jeden z faworytów odpadł ekspresowo jak Kubica Tego nikt się nie... czytaj dalej » Bottas podniósł rękę - jak dziennikarz zgłaszający się do zadania pytania.

Przedstawił się, zgodnie z zasadami, czym rozbawił Hamiltona.

Finlandia zagra o złoto z Kanadą

- Czy ktoś wie, jak zakończył się mecz Finlandia - Rosja? - zwrócił się do obecnych.



- Po dwóch tercjach jest 0:0 - padła odpowiedź z sali.



- A, ok, dziękuję.



W tercji trzeciej Marko Anttila zdobył bramkę, Finlandia wygrała 1:0 i o złoto powalczy z Kanadą.



Hamilton pole position zdobył po raz 85. Z drugiej linii wystartują do wyścigu Holender Max Verstappen (Red Bull) i Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari).



Robert Kubica (Williams) w kwalifikacjach był najwolniejszy.