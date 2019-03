Kubica przedostatni i ostatni. Bardzo słaby, ale spodziewany początek

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

"Dokonał wielkiej rzeczy". Piękne słowa, później oklaski dla Kubicy Dwóch... czytaj dalej » Tylko niepoprawni optymiści oczekiwali po Kubicy i jego koledze z Williamsa George'u Russellu czegoś więcej niż okupowania ostatnich lokat w 20-osobowej grupie.



Brytyjski team to outsider ostatniego sezonu, a przed obecnym znów borykał się z problemami technicznymi. Inżynierowie nie przygotowali na czas bolidów, stąd Kubica i Russell z dużym, dwudniowym opóźnieniem rozpoczęli sprawdzanie swoich maszyn.



Gdy już do nich wsiedli, odstawali od reszty i to bardzo. Polak narzekał później, że z powodu organizacyjnej wpadki wykonał jakieś 20 proc. zaplanowanej pracy. To była sroga ocena.



Tylko jakiś cud mógł więc sprawić, że bolidy Williamsa odkleiłyby się od szarego końca na starcie sezonu. Rzeczywistość i mechanika są brutalne.

Przepaść do reszty

Na pierwszym treningu przed niedzielnym, pierwszym wyścigiem w tym roku Kubica był 19., a jego kolega 20. Polak do kolejnego kierowcy, Lando Norrisa z McLarena, stracił niespełna dwie sekundy. W F1 to przepaść.



Kubica explored all the track limits on his first session back and even trimmed the grass at Albert Park #AusGP#F1pic.twitter.com/Y5y9PXf8Jx — Formula 1 (@F1) 15 marca 2019





Pierwszą sesję wygrał aspirujący do szóstego tytułu mistrza świata Lewis Hamilton z Mercedesa (ponad 4,3 s przewagi nad RK). Kolejne miejsca przypadły Ferrari. Drugi był Sebastian Vettel, trzeci - Charles Leclerc.



Duet z Williamsa najgorszy był również na drugim treningu, z taką różnicą, że panowie zamienili się miejscami. Tym razem to Robert był ostatni.

- Były usterki w bolidzie. Nie jechało się łatwo. Zrobiliśmy to, co mogliśmy. Trzeba spróbować naprawić podzespoły, bo nie mamy zbyt dużo części zapasowych. Postępy? Widać po liczbach - Kubica gorzko skomentował nieudany piątek w rozmowie ze stacją Eleven Sports.

Źródło: Getty Images Robert Kubica na torze w Melbourne

Hamilton rządził

Na szczycie status quo - znów poza konkurencją był Hamilton. Nieznacznie gorszy wynik zanotował Valtteri Bottas, drugi zawodnik Mercedesa.

Trzeci i czwarty czas dla Red Bulli (Max Verstappen i Pierre Gasly), które do mistrzów straciły ok. sekundę. Jak na czołówkę - sporo.



Hamilton and Vettel separated by just 0.038s



Our first 90 minutes of fun in 2019 are in the book! Full classification #AusGP#F1pic.twitter.com/AXG8OjDvkn — Formula 1 (@F1) 15 marca 2019







Here's how FP2 looks like with 15 minutes to go - @LewisHamilton and @ValtteriBottas out at the front of the times#AusGP#F1pic.twitter.com/gNpqR33dzl — Formula 1 (@F1) 15 marca 2019

21 odcinków

Inaugurujący sezon 2019 wyścig na torze w Melbourne w niedzielę - start o 6.10 polskiego czasu.



W sobotę trzeci trening (4.00) i kwalifikacje (7.00).



W kalendarzu F1 w tym sezonie jest 21 wyścigów. Ostatni - o GP Abu Zabi - odbędzie się 1 grudnia.