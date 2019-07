Szef Mercedesa: zespół Ferrari trapi choroba

Żaden z kierowców nie chciałby być w skórze Vettela po tym, co wydarzyło się w sobotę. Niemiec uzyskał najlepszy czas w pierwszym treningu, a w drugim był drugi. Wiele wskazywało na to, że powalczy o zwycięstwo w swoim domowym wyścigu. Ale do kwalifikacji czterokrotny mistrz świata nawet nie podszedł ze względu na awarię turbiny w samochodzie. Oznacza to, że w niedzielę wyruszy na Hockenheim z ostatniej pozycji.

Pech Vettela, wystartuje ostatni u siebie. Hamilton zadziwił swojego szefa Lewis Hamilton z... czytaj dalej » Dobrze spisujący się w tym sezonie drugi z kierowców Ferrari Charles Leclerc także miał problem. W jego aucie stwierdzono z kolei problem z układem paliwowym. On chociaż zdołał wejść do trzeciej części kwalifikacji i zajął dziesiąte miejsce. Ale ze względu na usterkę nie był w stanie się poprawić.

Trzeba znaleźć lekarstwo

- Szkoda Ferrari i szkoda Sebastiana, bo to jego domowe Grand Prix, a my potrzebujemy jego na tym torze - mówił na antenie telewizji Sky Sports szef zespołu Mercedesa, który jest najpoważniejszym rywalem dla włoskiej ekipy od kilku lat. W takich okolicznościach Wolff miał jednak sporo empatii dla konkurentów.

- Da się odczuć, że atmosfera lekko siadła w tym momencie. Ferrari naprawdę trapi choroba w tej chwili i muszą to jakoś wyleczyć. Potrzebujemy ich, żeby rywalizacja o mistrzostwo była zacięta. Jeśli chodzi o nas, to się cieszę. Sesja zaczęła się koszmarnie, bo nie wiedzieliśmy, dlaczego brakuje nam tempa. Z biegiem czasu udało się to rozwiązać - stwierdził Wolff.

Tymczasem Vettel pierwszy raz od Grand Prix Malezji w 2017 roku zakończył kwalifikacje w Q1. Wyścig w Niemczech zaplanowano na 15.00. Pierwszym rywalem do wyprzedzenia dla Niemca będzie Robert Kubica z Williamsa, który zajął 19. miejsce w kwalifikacjach.