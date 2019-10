Szef Hamiltona: Lewis był ofiarą rasizmu. Blizny pozostają

Hamilton priorytetem dla Mercedesa. "Nie ma powodu, żeby rozważał inne propozycje" Szef Mercedesa... czytaj dalej » Wolff z całym teamem jest w Meksyku, gdzie w niedzielę odbędzie się 18. wyścig sezonu.

Jest spora szansa, że Hamilton właśnie tam będzie ciszył się z trzeciego tytułu z rzędu, a szóstego w karierze. Wystarczy, że wywalczy o 14 punktów więcej niż drugi w klasyfikacji generalnej kolega z zespołu Valtteri Bottas.



Ale życie mistrza, pierwszego i jedynego czarnoskórego kierowcy w Formule 1, to nie tylko splendor. Z powodu koloru skóry Hamiltona wielokrotnie spotykały przykrości.

"Był prześladowany"

Okazuje się, że już w środowisku młodych kierowców gokartów Brytyjczyk zderzył się z rasizmem.



- W dzieciństwie Lewis był jedynym czarnym chłopcem wśród białych dzieci. Wiem, że na torze był prześladowany na tle rasistowskim. Gdy coś takiego dzieje się u ośmio- czy dziesięciolatka, to musi pozostawić w jego psychice blizny, które nigdy nie znikną - przyznał szef Hamiltona.



Według Toto Wolffa taki bagaż doświadczeń musi mieć dwie strony medalu. - Jeśli jako dziecko musiałeś zmagać się z czymś takim, znęcaniem się i dyskryminacją, to z jednej strony kształtujesz swój charakter, ale z drugiej - będziesz nosić blizny przez całe życie. Owszem, Lewis dojrzał, ale blizny na pewno pozostały - stwierdził.

"Rasizm wciąż poważnym problemem"

W marcu Hamilton stanął w obronie czarnoskórych angielskich piłkarzy, których obrażano na tle rasistowskim w Podgoricy podczas meczu eliminacyjnego z Czarnogórą.



- To szalone, kiedy się pomyśli, że to jest wciąż bardzo ważny problem - przyznaje Brytyjczyk. - Takie rzeczy dzieją się na całym świecie. Rasizm jest ciągle poważnym problemem. To jest smutne. Wygląda na to, że w najbliższych latach to się nie zmieni - ze smutkiem skwitował mistrz.