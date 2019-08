Russell obok Hamiltona? Szef Mercedesa: nie chcę "spalić" George'a

Russell priorytetem Williamsa? "Brakuje części, Kubica nie otrzymał nowego pakietu" W Williamsie... czytaj dalej » 21-letni Russell miałby jeździć w Mercedesie od przyszłego sezonu. Byłby drugim kierowcą niemieckiego teamu. Niekwestionowaną gwiazdą niemieckiej stajni jest oczywiście Lewis Hamilton, lider klasyfikacji generalnej tegorocznego sezonu i obrońca tytułu.

Nie ma miejsca na błędy

Szef Mercedesa Toto Wolff wyraźnie zdementował medialne doniesienia. Tłumaczy, że zbyt szybkie powierzenie Russellowi roli drugiego kierowcy jego zespołu, niekoniecznie może być dla niego czymś dobrym.

- Należy zaznaczyć, że tacy kierowcy jak Russell i Esteban Ocon (obecny rezerwowy w Mercedesie) weszli do F1 w bardzo młodym wieku. Max Verstappen jest wyjątkiem. W Toro Rosso otrzymał warunki do tego, by się uczyć. To samo powtórzyło się w zespole Red Bulla - powiedział.

W tym aucie można wygrywać

- Nie sądzę, by można było uczyć się i popełniać błędy w Mercedesie. Tutaj jesteś w samochodzie, który jest w stanie wygrywać wyścigi i mistrzostwa. To duża presja. Źle może stać się dla tak utalentowanego zawodnika, jeśli zostanie zbyt szybko wrzucony do naszego środowiska, gdzie obok jest Lewis Hamilton, wybitny kierowca, który jeździ z nami od siedmiu lat. Nie chcę "spalić" George'a - mówił Wolff w rozmowie z autosport.com.

Wolff, który ma polskie korzenie i posługuje się również naszym językiem, uważa, że zespół Williamsa to najlepsze miejsce dla Russella. Austriak przed startem sezonu 2020 będzie musiał wybrać między Valtterim Bottasem, a rezerwowym Oconem. - Obaj zasługują na to miejsce. Zależy nam na obu kierowcach - wyznał 47-letni szef Mercedesa.