Sportowa katastrofa Kubicy? Były kierowca Formuły 1 bierze go w obronę

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Na pierwszy rzut oka Kubica nie miał powodów do zadowolenia. Wyprzedził tylko tych trzech pechowców, którzy nie dojechali do mety. Z kierowców, którzy zostali sklasyfikowani, był ostatni. Przegrał wyraźnie nawet z partnerem z zespołu George'em Russellem. Tyle że polski kierowca prowadził samochód kompletnie nieprzygotowany do sezonu, a już na torze stracił lusterko, przez co na każdym okrążeniu tracił dobrą sekundę.

Na występ Kubicy w Melbourne trzeba jednak spojrzeć przez pryzmat jego tragicznego wypadku w Ronde di Andora w 2011 roku.

"To najbardziej spektakularny powrót do Formuły 1 od 2010 roku, kiedy w bolidzie ponownie zasiadł Michael Schumacher" - napisał w środę o Robercie Kubicy "Auto Bild", na którego łamach ukazała się wypowiedź Glocka.

Inni mają łatwiej

"Całoroczne tortury Kubicy. Ten samochód to parodia" Dziennikarze... czytaj dalej » "Bild" sprowokował dyskusję o powrocie Kubicy, nazywając jego ponowny debiut w Formule 1 "sportową katastrofą". "Ostatnie miejsce, trzy okrążenia za zwycięzcą Valtterim Bottasem i jedno za kolegą z Williamsa George'em Russellem. Już w kwalifikacjach tracił do najlepszych 1,6 sekundy. Czy Kubica wciąż nadaje się do F1?" - zapytał "Auto Bild".

Daleko idących wniosków nie wyciąga na razie cytowany przez gazetę Glock. - Przyglądałem się dokładnie uzyskiwanym przez niego czasom i na wielu okrążeniach był na poziomie Russella. Trzeba być ostrożnym z ocenami, wiem to z własnego doświadczenia. Kiedy jeździsz w tak słabym zespole, to wiele zależy od tego, w jakim fragmencie toru się znajdujesz - stwierdził były kierowca m.in. Toyoty. Zauważył, że z racji nie w pełni sprawnej jednej ręki Kubica ma na torze trudniej niż inni.

W wyścigach F1 Glock wywalczył dwa miejsca na podium. Jego największym sukcesem było drugie miejsce w Grand Prix Malezji w 2009 roku. Z Kubicą spotkali się w jednym zespole w 2007 roku. W tamtym sezonie Niemiec był pierwszym kierowcą testowym teamu BMW Sauber (drugim był Sebastian Vettel). Młody Polak, u boku Nicka Heidfelda, już wtedy startował.

