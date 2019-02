Druga tura testów w Barcelonie. Kubica i Williams w centrum uwagi

Brytyjski zespół wypadł najgorzej z całej stawki w pierwszym tygodniu prób przed nowym sezonem i to nie tylko pod względem sportowym. Kierowcy stajni z Grove stracili pierwsze dni z powodu opóźnień w przygotowaniu nowego bolidu FW42.

Pierwsi kierowcy wyjechali na tor w ubiegły poniedziałek. Zabrakło wśród nich Roberta Kubicy i George'a Russella, którzy musieli czekać, aż samochód dotrze do Barcelony. Nowy bolid Williamsa pojawił się w Katalonii dopiero w środę nad ranem. Jego składanie trwało jednak do południa, przez co kierowcy brytyjskiego teamu stracili aż pięć sesji treningowych.

- Popełniliśmy błąd nie przygotowując na czas bolidu. Zdajemy sobie sprawę z problemów, ale skupiamy się na ich rozwiązaniu. Nie jesteśmy w rozsypce, nawet nie jesteśmy w kryzysie i kto spędził choćby pięć minut w fabryce w Grove wie, że nie traciliśmy czasu - zapewniała Claire Williams, oficjalnie zastępca dyrektora brytyjskiego zespołu.

Jako pierwszy za kierownicą zasiadł George Russell, który stracił do najszybszego Daniiła Kwiata blisko osiem sekund. Polak wyruszył na tor w czwartek rano i uzyskał najsłabszy wynik w stawce. Startujący po nim Russell spisał się nieco lepiej, ale zaliczył tylko 17 okrążeń. Łącznie w trakcie pierwszej tury testów kierowcy stajni z Grove przejechali 88 okrążeń - najmniej ze wszystkich drużyn. Dla porównania drugi najgorszy pod tym względem team Racing Point pokonał przez cztery dni 248 kółek. Natomiast kierowcy Mercedes GP Brytyjczyk Lewis Hamilton oraz Fin Valtteri Bottas pokonali łącznie 610 okrążeń.

Źródło: Newspix George Russell w czasie sesji testowej

- Za testy nie ma punktów. Celem kierowców jest teraz zmotywowanie całego zespołu. To oczywiste, że w jego szeregi wkradło się trochę frustracji i rozczarowania, ale trzeba zachować optymizm. To nie koniec świata. Choć rzeczywiście obserwowanie innych na torze było denerwujące. Każdy kierowca chce tam być, chce jeździć – mówił w rozmowie z serwisem autosport.com George Russell.

Kolejna szansa, by odpowiednio przygotować się do zbliżającej się wielkimi krokami inauguracji sezonu już we wtorek. Williams w przeciwieństwie do minionego tygodnia zmienił podział sesji treningowych. Tym razem każdy z kierowców będzie testować bolid przez cały dzień. Pierwszy na tor Catalunya wyjedzie Russell, który pojedzie również w czwartek. Kubica będzie startować w środę i piątek.

Pierwszy wyścig w tym sezonie - Grand Prix Australii - odbędzie się 17 marca. Gdyby trzeba byłoby wskazać, kto przygotował bolid najlepiej, na razie w centrum uwagi znalazłoby się Ferrari, którego kierowcami są Niemiec Sebastian Vettel i reprezentant Monako Charles Leclerc.

Program Williamsa podczas drugiej tury testów w Barcelonie:

26 luty (wtorek): George Russell

27 luty (środa): Robert Kubica

28 luty (czwartek): George Russell

1 marzec (piątek): Robert Kubica