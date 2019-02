Kubica po testach. "Jeszcze nigdy nie czekałem tak długo na auto"

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Ekipy F1 na torze Catalunya pod Barceloną pracowały w pocie czoła od poniedziałku. A Williams czekał na auto, które dotarło w końcu z dwudniowym opóźnieniem. W środę po południu za kierownicą FW42 usiadł drugi z kierowców brytyjskiego teamu - George Russell. Dzień później zrobił to Kubica.



Szefowa Kubicy się kaja: daliśmy plamę Claire Williams... czytaj dalej » W porannej sesji Polak przejechał 48 okrążeń. Z czasem 1.21,542 zamknął stawkę. Do najszybszego Tajlandczyka Taja Alexandra Albona z Toro Rosso stracił blisko cztery sekundy (1.17,637).



- Miałem tylko 12 okrążeń, żeby wyczuć bolid, co powoduje jakieś ograniczenia. Pozyskaliśmy różnego rodzaju dane, ale nie wszystkie. To nie był łatwy poranek. Byłem tu już od piątku. Jeszcze nigdy nie czekałem tak długo na auto - wyznał polski kierowca.

"To nie były łatwe dni"

Kubica rozpędzał się powoli. Testował różne ustawienia, dlatego na początku za przednimi kołami jego bolidu zamontowana była kratka z czujnikami mierzącymi ustawienia aerodynamiczne modelu FW42.



- Mam w końcu bolid, więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli skoncentrować się na lepszych przygotowaniach do pierwszego wyścigu. Dzisiaj to nie był czwarty dzień testów, a tak naprawdę dla nas pierwszy - zaznaczył.



MORNING SESSION = DONE



And a scorcher of a lap from @ToroRosso rookie @alex_albon puts him top of the pile #F1Testing#F1pic.twitter.com/uzjZzDZVLS — Formula 1 (@F1) 21 lutego 2019





- To nie były łatwe dni dla zespołu, który zbudował auto w czasie pięciokrotnie krótszym niż to zwykle bywa. Pytanie brzmi, czy zrobiliśmy większy krok do przodu, czy mniejszy w tył. Ale na tym etapie nie można jeszcze rozmawiać o osiągach - skwitował Kubica.



Testy po południu dokończył Russell. Zespoły ponownie pojawią się na torze pod Barceloną we wtorek.



Pierwszy wyścig sezonu - Grand Prix Australii w Melbourne - odbędzie się 17 marca.