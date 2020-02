Ferrari najszybsze. Kolega Kubicy rozbił bolid

Nowy start Robert Kubicy. Polski kierowca będzie się ścigał w serii DTM. DTM to najważniejsza seria wyścigowa samochodów w Niemczech. Robert Kubica mówi, że wyzwanie będzie duże, bo poziom jest tam zbliżony do tego, który zna z Formuły 1. Polak będzie w tym sezonie mocno zapracowany. Starty w DTM będzie bowiem łączył z rolą kierowcy testowego w ekipie Alfa Romeo Racing Orlen.

Kubica tonuje nastroje. "Istotniejsze są odczucia za kierownicą" Robert Kubica ze... czytaj dalej » Vettel najlepszy czas - 1.16,841 uzyskał w sesji przedpołudniowej, gdy tor był jeszcze mokry po nocnym deszczu. Drugi rezultat zanotował w czwartek Francuz Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.17,066, a trzeci Kanadyjczyk Lance Stroll (Racing Point) - 1.17,118.



Słabiej niż się można spodziewać wypadli kierowcy zespołu Mercedesa. Wicemistrz świata Fin Valtteri Bottas miał siódmy wynik - 1.17,985. Natomiast mistrz Brytyjczyk Lewis Hamilton, który zdołał przejechać tylko 14 okrążeń, uzyskał 1.22,425. Później w jego bolidzie doszło do awarii jednostki napędowej, Hamilton już na tor nie wrócił.

Pech Giovinazziego

Jeżdżący w czwartek kierowca wyścigowy Alfa Romeo Racing Orlen Włoch Antonio Giovinazzi także nie zaliczy dnia do udanych. W sesji przedpołudniowej miał kraksę, bolid został zwieziony do serwisu na lawecie. W sesji popołudniowej Włoch ponownie wyjechał na tor, ale swojego rezultatu porannego - 1.19,670 - nie poprawił. W sumie przejechał 92 okrążenia, jego czas był jednym z najsłabszych w stawce trzynastu testujących kierowców.



Bumping into the barriers



Antonio Giovinazzi surfed across the gravel during #F1Testing#F1pic.twitter.com/qvivKSHcMr — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

W czwartek najwięcej okrążeń - 160 - przejechał Kanadyjczyk Nicholas Latifi (Williams), 145 kółek zaliczył Vettel, a 139 Gasly. Najmniej Hamilton - 14 i Holender Max Verstappen (Red Bull) - 31.



W piątek, ostatniego dnia testów, model Alfa Romeo C39 ponownie przejmie Fin Kimi Raikkonen.



Sezon F1 2020 rozpocznie się 15 marca wyścigiem o Grand Prix Australii na torze w Melbourne.