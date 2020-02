Czerwona flaga dla zespołu Kubicy. Zaskakujący powód zatrzymania auta

Początek roku zawsze jest wyjątkowy. Wszystkie ekipy sprawdzają nowe bolidy, jak zwykle dysponują wówczas tylko jednym egzemplarzem. W środę maszynę Alfy testowali po sobie Robert Kubica (kierowca rezerwowy zespołu) i Antonio Giovinazzi. W czwartek przyszła kolej na Raikkonena.

Były mistrz świata rano nie spisywał się najlepiej, ale już w popołudniowej sesji zdołał wykręcić czas 1:17.091 jednego okrążenia - najszybszy całego dnia, o 0,25 s lepszy od drugiego wyniku Sergio Pereza z Racing Point. Wolniej od Fina pojechał też aktualny mistrz świata, a więc Lewis Hamilton z Mercedesa (+1,296).

Czerwona flaga po raz pierwszy

Raikkonen nie uniknął przygód. Na początku popołudniowej sesji auto Fina obróciło się na torze. Później jego bolid nagle stanął między 8. i 9. zakrętem, przez co pojawiła się czerwona flaga, po raz pierwszy w tym sezonie.

Testy wstrzymano do momentu, aż maszyna Alfy została ściągnięta do boksu. Alfa Romeo nie informowała o awarii bolidu. Wszystko wskazuje na to, że postój Fina nie był przypadkowy. Według nieoficjalnych źródeł, zespół sprawdzał zasięg samochodu na konkretnej ilości paliwa.



Raikkonen stopped his car on track after he deliberately ran out of fuel. No technical problem for Alfa.#AMuS — Tobi Grüner (@tgruener) February 20, 2020





Powtórka sprzed roku

Co ciekawe, podczas ubiegłorocznych testów czerwona flaga po raz pierwszy pojawiła się również za sprawą Raikkonena. Wówczas kierowca Alfy popełnił błąd, wypadł na pobocze i zakopał się w żwirze. Sam nie był w stanie wyjechać.

Po czwartkowych testach doświadczony kierowca z wykonanej pracy był zadowolony. Nie odniósł się do niespodziewanego zatrzymania auta.

- Najważniejsze, że wszystko działa bez większych problemów. Pierwsze wrażenia są pozytywne, choć wiemy, że to dopiero początek testów. Przed nami daleka droga, ale już teraz wiem, że wykonaliśmy krok naprzód w porównaniu z poprzednim rokiem - skomentował czwartkowe wydarzenia Fin.



Kimi on top at the end of day 2️⃣#F1Testingpic.twitter.com/QZFrFj9ty6 — Formula 1 (@F1) February 20, 2020





Ósmy czas Kubicy

Kubica w środę przejechał 59 okrążeń i uzyskał ósmy czas przejazdu - 1.18,386. Jechał podczas porannej sesji. Najszybszy podczas całego dnia był wicemistrz świata Fin Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.17,313.