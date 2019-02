Szefowa Kubicy: rozwiązaliśmy kilka kluczowych problemów

Robert Kubica szykuje się do sezonu

Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. "Jakbym debiutował po raz kolejny" - zaznaczył podczas prezentacji w Warszawie Polak, który w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Robert Kubica wspomina dramatyczne wydarzenia sprzed ośmiu lat. "Miałem dziwne przeczucia" Do tragedii... czytaj dalej » Brytyjski zespół sukcesy odnosił kiedyś wielkie. Tytułów mistrza świata w rywalizacji konstruktorów F1 zgarnął dziewięć, w tej kierowców - siedem. Na szczyt po raz ostatni wdrapał się jednak dawno temu, w roku 1997.



Było, minęło. Czas przeszły. Ubiegły sezon był dla Williamsa fatalny, z uzbieranymi marnymi siedmioma punktami był w stawce najsłabszy. Teraz ma być lepiej. Musi.

"Trzeba zaczekać na testy"

Zatrudniono nowych kierowców, Roberta Kubicę i George'a Russella. 21-letni Brytyjczyk w wyścigach F1 zadebiutuje, starszy o lat 13 Polak wraca do nich po dramatycznym wypadku z rajdu Ronde di Andora i ośmiu sezonach przerwy. Wraca, choć sprawności w prawej ręce nie udało mu się odzyskać. Dostaje szansę numer dwa.



- Rozwój samochodu trochę czasu nam zajął, ale prawdopodobnie udało nam się zrealizować to, co zakładaliśmy - mówi Claire Williams.

Dlaczego prawdopodobnie? Wyjaśnienie jest proste. - Trzeba zaczekać na testy, aż bolidy wyjadą na tor. Teraz trudno ocenić, jaki postęp uczyniliśmy - twierdzi szefowa zespołu. Oficjalne sesje testowe przed startem sezonu zaplanowano na 18-21 lutego oraz 26 lutego-1 marca. W Barcelonie.



Zmiany zaszły także w zarządzaniu zespołem. - Wszystko musi być poukładane, na swoim miejscu, by mieć pewność, że odbudowa przebiega zgodnie z planem. Atmosfera jest bardzo dobra - przekonuje Williams.

Pierwszy wyścig - Grand Prix Australii - odbędzie się 17 marca.