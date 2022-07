"Halo mnie uratowało". System, który ocalił kolejne życie

Zhou Guanyu miał groźny wypadek na torze Silverstone. Przerwano wyścig Formuły 1 Mrożące krew w... czytaj dalej » "Ze mną OK, wszystko w porządku. To halo mnie dzisiaj uratowało. Dziękuję wszystkim za miłe wiadomości". To pierwsze zdania, jakie chiński kierowca przekazał po koszmarnie wyglądającym wypadku, z którego wyszedł bez szwanku.

Jego bolid zahaczony przez inny wyleciał z toru tuż po starcie Grand Prix Wielkiej Brytanii. Przekoziołkował i sunął kołami do góry żwirowym poboczem, aż huknął w bandę. Dwa groźne momenty – wywrócony bolid pędzi z ogromną prędkością, głowa kierowcy niemal przy ziemi, a za moment potężne uderzenie.

Długo nie było wiadomo, co z Zhou, czy jest przytomny. Kilkanaście minut niepewności, gdy poinformowano, że wyswobodzono go ze zniszczonej maszyny. Nic z nim nie było, ani na moment nie stracił przytomności.

Później Chińczyka przewieziono do centrum medycznego, gdzie poddano go dokładnym badaniom. I znów cud. Żadnych złamań, żadnych obrażeń.



I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0 — 周冠宇 Zhou Guanyu (@ZhouGuanyu24) July 3, 2022





Na dowód kierowca, tegoroczny debiutant w F1, pokazał zdjęcie. Najmniejszych zadrapań. Nikt nie ma wątpliwości. System Halo znów się sprawdził.

Czym jest Halo?

System Halo nie po raz pierwszy ocalił kierowcę w Formule 1.

W poprzednim sezonie o wielkim szczęściu mówił Lewis Hamilton. Siedmiokrotny mistrz świata miał groźnie wyglądającą kolizję, gdy staranował go Max Verstappen. Jeszcze wcześniej Halo pomogło wyjść z opresji Romainowi Grosjeanowi, gdy jego rozbity bolid stanął w płomieniach.

Halo to zakrzywiony pałąk z tytanu umieszczony nad kierowcą. Aureola ma przede wszystkim chronić jego głowę w razie wypadku. Jego konstruktorzy zapewniają, że jest w stanie wytrzymać nacisk rzędu 12 ton.



Mało kto pamięta, że zanim ten środek bezpieczeństwa stał się obowiązkowym wyposażeniem bolidów w F1, F2, F3 i Formule E w 2018 roku, nie brakowało sceptycznych głosów. Kierowcy kręcili nosem, że jest brzydki, że nie ma nic wspólnego z duchem F1, że ogranicza widoczność, że zwiększa ciężar bolidu.

- System Halo jest irytujący i zwyczajnie brzydki. Trudno jest wsiadać i wysiadać z auta czy zdejmować kierownicę. To denerwujące. Uważam, że bolidy F1 powinny być otwarte - marudził swego czasu Kevin Magnussen, Duńczyk z teamu Haas.

Tradycyjnie bezkompromisowy Hamilton wypalił, że to najgorsza i najbrzydsza modyfikacja w historii Formuły 1.

Wśród tych, którzy krytykowali wprowadzenie aureoli z tytanu, był także Grosjean. Po swoim dramacie zmienił zdanie.

- Bez niej nie byłoby mnie tutaj, żeby z wami porozmawiać - przyznał z wdzięczności.

Bo lepszej ochrony głowy kierowcy nie wymyślono.