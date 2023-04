Przyjaciel apeluje w sprawie Michaela Schumachera

Schumacher został ciężko ranny w wypadku na nartach we Francji w 2014 roku i został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Legendarny niemiecki kierowca został wybudzony, ale niestety nie wrócił do dawnej sprawności.

Źródło: Getty Images Jean Todt i Michael Schumacher

Stan zdrowia Schumachera

Blisko tragedii podczas Grand Prix Australii. Kibice byli w śmiertelnym niebezpieczeństwie Dramatyczne... czytaj dalej » Od tego czasu żona Schumachera Corinna opiekuje się nim w ich rezydencji w pobliżu Jeziora Genewskiego w Szwajcarii. Stan 54-latka jest owiany tajemnicą. Niewiele osób odwiedziło Schumachera od czasu wypadku i nigdy nie widziano go publicznie.

W rozmowie z włoską gazetą Corriere della Sera przyjaciel siedmiokrotnego mistrza świata Jean Todt zaapelował o poszanowanie jego prywatności.

- Zostawmy go w spokoju - powiedział bezpośrednio Francuz. - Szanujemy prywatność Corinny i jej dzieci, chociaż oczywiście wiemy, że wypadek miał konsekwencje. Ale kto mówi, że coś wie, nie wie nic. Zawsze go odwiedzam. On i jego rodzina są moją rodziną - wyjaśnił w wywiadzie.

Oscar jak mistrzostwo świata

Żona Todta, aktorka Michelle Yeoh, otrzymała niedawno statuetkę Oscara za rolę w filmie "Wszystko wszędzie naraz". 77-latek zdradził, co powiedział jej na gali przyznania statuetek.

- To było jak zdobycie mistrzostwa świata - przyznał wieloletni działacz. - Przyjeżdżając do Los Angeles myśleliśmy, że mamy szansę, ale nigdy nie masz pewności, dopóki nie otworzą koperty. Kiedy Michelle została wyczytana, byłem zachwycony. Wiem, jak bardzo się starała. Szepnąłem jej do ucha: "Czuję to samo uczucie, co wtedy, gdy zabrałem Michaela w 2000 roku na Suzukę". On wtedy pisał historię. Dlatego powiedziałem żonie, że mamy nowego mistrza świata w rodzinie - triumfował.

Todt pracował z Schumacherem w Ferrari, kiedy Niemiec wygrał pięć mistrzostw świata z rzędu w latach 2000-2004. Swoje pierwsze dwa tytuły "Schumi" wywalczył z Benettonem w 1994 i 1995 roku.