Zrobili "pierwszy wywiad z Schumacherem". Prawda okazała się oburzająca

Dziewięć lat temu Schumacher uległ poważnemu wypadkowi na nartach, do dziś stan zdrowia byłego kierowcy jest tajemnicą pilnie strzeżoną przez jego rodzinę. Do mediów przedostawały się jedynie szczątkowe informacje na ten temat. Przekazywali je głównie przyjaciele Niemca, rzadziej bliscy.

Niegasnąca popularność byłego mistrza świata sprawia, że niektóre media żerują na rodzinnym dramacie Schumacherów, publikując co jakiś czas wszelkiego rodzaju domysły, a czasem nawet plotki.

Nikt nie posunął się jednak jeszcze tak daleko, jak "Die Aktuell".

Krzykliwy tytuł, cytaty. Wzmianka na koniec

Magazyn zapowiedział swoje najnowsze wydanie, umieszczając wcześniej w sieci jego okładkę. Oprócz zdjęcia Schumachera można było na niej zobaczyć także krzykliwe nagłówki: "Światowa sensacja" czy "Pierwszy wywiad". Poniżej, już mniejszym drukiem, dopisano: "Brzmi zwodniczo prawdziwie".



"Żadnych skąpych, mglistych półzdań od przyjaciół, ale odpowiedzi od niego, Michaela Schumachera" - można przeczytać już w środku. A same cytaty? Jeden z fragmentów przytacza dziennik "Guardian":

"Moje życie całkowicie się zmieniło. To był straszny czas dla mojej żony, dzieci i całej rodziny. Miałem obrażenia, które spowodowały, że przez miesiące leżałem w czymś w rodzaju sztucznej śpiączki. Inaczej moje ciało by sobie z tym nie poradziło".

Wszystkie słowa okazały się być wygenerowane przez chatbota AI, na jednej ze stron wykorzystującej sztuczną inteligencję. Oczywiście "Die Aktuell" swoich czytelników raczył poinformować o tym dopiero na koniec publikacji. Dodał przy tym swój komentarz.

"Istnieją strony internetowe, na których można rozmawiać z celebrytami. Tylko, że to sztuczna inteligencja udziela odpowiedzi. Ale skąd to wszystko wie - o małżeństwie, dzieciach, chorobach? Ktoś musi wprowadzać informacje, jak na przykład do wikipedii. Czy to naprawdę sam Schumi wypisywał je ze szpitalnego łóżka? A może ktoś z rodziny, opiekunów lub jego współpracowników - napisano.

Kibice oburzeni, rodzina zapowiada pozew

Sprawa wywołała oburzenie. Wiele niepochlebnych komentarzy pod adresem "Die Aktuell" pojawiło się między innymi przy okazji publikacji na temat "wywiadu", jaką zmieszczono na zajmującym się tematyką mediów blogu "Ubermeiden".

Jego autorzy nazywają wszystko "okropnym policzkiem", a przytoczoną wyżej wzmiankę "Die Akuell" opisują przewrotnie jako "zbyt głupią, by mogła być prawdziwa". Jak dodają, rodzina Schumachera zapowiedziała podjęcie kroków prawnych wobec wydawnictwa.

Ostatnie oficjalne informacje sprzed dwóch lat

Ostatnimi oficjalnymi informacjami na temat Schumachera podzieliła się jego żona. Wszystko na potrzebę filmu dokumentalnego, jaki powstał o legendarnym kierowcy w 2021 roku.

"Mieszkamy razem. Prowadzimy terapię. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Michael poczuł się lepiej i komfortowo. Staramy się żyć w sposób, w jaki on zawsze lubił. Powtarzał: prywatność to prywatność. Ważne, żeby mógł dalej się nią cieszyć, jak to tylko możliwe. Zawsze nas chronił, teraz my chronimy jego" - wyznała Corinna Schumacher.

Kilka tygodni temu głos w sprawie publikacji na temat kierowcy zabrał Jean Todt, kiedyś jego szef za czasów startów w Formule 1, wciąż przyjaciel rodziny Niemca. W wywiadzie dla włoskiej gazety "Corriere della Sera" zaapelował, by "zostawić Schumachera w spokoju".