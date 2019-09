Williams trzyma Kubicę w niepewności. "Nie musimy się spieszyć"

13.06 | Robert Kubica mówi o tym, że prędkość bolidu powinna poprawić się średnio o dwie sekundy w trakcie sezonu. Dodaje też, że straty Williamsa są zbyt duże, by brać te dane pod uwagę

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Ryk silników, zapach spalonej gumy i Robert Kubica "kręcący bączki" - to 10. edycja VERVA Street Racing. Gdynia na dwa dni zamieniła się w prawdziwy motoryzacyjny raj. Mnóstwo widowiskowych pokazów, tłumy kibiców i topowi zawodnicy.

Robert Kubica szybko zakończył rywalizację w kwalifikacjach do niedzielnego GP Belgii.

Silnik spłonął, Kubica opanowany. "Zdarza się" Wszystko... czytaj dalej » W tym sezonie Polak wrócił do rywalizacji po ponad ośmiu latach przerwy. Spowodowana ona była fatalnym wypadkiem podczas rajdu we Włoszech na początku 2011 roku.

Nie ma pośpiechu

W Williamsie nie mają wątpliwości, że w kolejnym roku pierwszym wyborem będzie George Russell, który ma wieloletni kontrakt.

Władze ekipy rozmyślają za to nad przyszłością krakowianina. Wszystko wskazuje na to, że nasz zawodnik będzie rywalizował o miejsce w aucie z Nicholasem Latifim. Kanadyjczyk to rezerwowy kierowca zespołu z Grove.

- Zastanawiamy się nad tym, kto będzie siedział za kierownicą auta w 2020 roku. Mamy wielu kandydatów - powiedziała szefowa ekipy Claire Williams.

Brytyjski zespół w tym sezonie zdobył zaledwie punkt. Było to dzieło Roberta Kubicy podczas Grand Prix Niemiec. Polski kierowca regularnie przegrywa jednak walkę z Russellem.

- Kubica wykonuje w tym roku wspaniałą pracę. Nie jest mu łatwo. Samochód nie jest taki, jaki Robert by chciał, w związku z tym nie jest w stanie pokazać, jak mocnym jest zawodnikiem - przyznała szefowa zespołu Kubicy.

- Cały czas rozmyślamy o tym, co zrobić w kontekście kolejnego sezonu, ale nie ma powodu, abyśmy spieszyli się z tą decyzją. Najpierw musimy uzyskać pewność, że to będzie właściwy ruch - dodała Williams.

Zbiera szlify

Rywal Kubicy do miejsca w składzie występuje głównie w Formule 2. Wygrał trzy wyścigi, a w klasyfikacji generalnej jest na drugim miejscu. Latifi nadal nie ma jednak superlicencji, która umożliwiałaby mu jazdę w Formule 1, mimo że w tym roku trzykrotnie pojawił się za kierownicą bolidu Williamsa podczas piątkowych serii treningowych.

W najbliższy weekend na torze Monza zmagania o Grand Prix Włoch.