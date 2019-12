Gdzie będzie jeździł Kubica? Na jego decyzję czekają też inni

Kubica w dalszym ciągu nie ogłosił swoich planów na przyszły sezon. Na razie pewne jest tylko to, że nie będzie kontynuował kariery w Williamsie. Sezon w pogrążonym w degrengoladzie brytyjskim zespole okazał się sezonem straconym. Przez rok polski kierowca wywalczył jeden punkt, a i tak był lepszy od kolegi ze stajni George'a Russella.

Z Williamsa Kubica odchodzi ze sponsorem, który jednak bardzo chciałby zostać w F1. Problem w tym, że wszystkie miejsca dla podstawowych kierowców są już zajęte. Kubica musiałby więc zadowolić się miejscem kierowcy rezerwowego lub rozwojowego, jednak on w dalszym ciągu ma chrapkę na regularne ściganie.

Dlatego też w tej chwili najbardziej prawdopodobne wydaje się, że Kubica pogodzi interesy swoje i swojego sponsora, decydując się na współpracę z dwoma seriami równocześnie. W Formule 1 głównie dzieliłby się swoim doświadczeniem i zapewnił sponsorowi ekspozycję marki, natomiast w Deutsche Tourenwagen Masters mógłby się realizować jako pełnoprawny kierowca.

W tym pierwszym przypadku Kubicy najbliżej do Haasa, którego kierowcami w nowym sezonie pozostaną Romain Grosjean i Kevin Magnussen. Na decyzję Kubicy czeka za to Pietro Fittipaldi. Brazylijczyk był rezerwowym Haasa w sezonie 2019. Jeszcze do niedawna był spokojny o to, że przedłuży współpracę z amerykańskim zespołem, jednak wtedy pojawił się temat Kubicy.

- Jeśli zostanę z Haasem, chcę odgrywać większą rolę w zespole. Nie będzie już testów w trakcie sezonu, dlatego ważne, abym mógł brać udział w sesjach treningowych - mówi Fittipaldi cytowany przez Motorsport-Magazin.com. - W sprawie Kubicy nie znam żadnych konkretów. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie znam wszystkich plotek, ale chciałbym przedłużyć współpracę z zespołem i jestem przekonany o tym, że to się uda - dodaje.

Drogi mogą się ponownie skrzyżować

Fittipaldi bierze również pod uwagę starty w DTM, największej serii wyścigowej w Niemczech, która zawsze przyciągała kierowców z Formuły 1.

Bardzo możliwe, że w tej serii drogi Fittipaldi i Kubicy ponownie by się skrzyżowały. To, że bardzo poważnie myśli o startach w DTM, polski kierowca potwierdził po ostatnim w sezonie Grand Prix Formuły 1 w Abu Dhabi.

W DTM Kubicę chętnie widziałby szef serii Gerhard Berger. - Słyszałem, że on chciałby jeździć w DTM. Przed wypadkiem był na absolutnym topie, kandydatem do tytułu mistrza świata. Z przyjemnością powitałbym go w DTM - powiedział Berger w ServusTV. W przypadku niemieckich wyścigów samochodów turystycznych Kubica najczęściej łączony jest z BMW, ale łakomym kąskiem byłby dla każdego.