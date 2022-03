Czterokrotny mistrz świata doczekał się powrotu. "Jest gotowy"

Wypadek Schumachera może słono kosztować Nawet milion... czytaj dalej » Pierwsza dwa wyścigi Vettel opuścił z powodu zakażenia koronawirusem.

"Vettel jest gotowy do ścigania się"

W tej sytuacji 34-latek rozpocznie rywalizację w sezonie 2022 dopiero od Grand Prix Australii. Wyścig na torze w Melbourne odbędzie się 10 kwietnia.

"Z przyjemnością potwierdzamy, że Sebastian Vettel jest gotowy do ścigania się i dołączy do Lance'a Strolla w Melbourne, aby rozpocząć rywalizację w sezonie 2022" - napisał w komunikacie Aston Martin, czyli zespół czterokrotnego mistrza świata.

TEAM UPDATE: We are pleased to confirm that Sebastian Vettel is now fit to race and will therefore line up alongside @lance_stroll in Melbourne to kick off his 2022 @F1 season at the @ausgrandprix. #F1#AusGPpic.twitter.com/LrFqaHyQ8W — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 31, 2022

W pierwszych dwóch runach sezonu Vettela zastępował jego rodak Nico Hulkenberg. W GP Bahrajnu uplasował się na 17. pozycji, a w Arabii Saudyjskiej na 12.

Po dwóch wyścigach sezonu 2022 liderem klasyfikacji generalnej jest Monakijczyk Charles Leclerc (Ferrari).