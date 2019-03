Były Perwersyjna Kylie i Ponętna Liz, jest Lina. Nowy bolid Vettela

"Dokonał wielkiej rzeczy". Piękne słowa, później oklaski dla Kubicy Dwóch... czytaj dalej » Najpierw w 2008, roku była Julie. Potem Sprośna Siostra Kasi, Ponętna Liz, Perwersyjna Kylie, Wygłodzona Heidi. Zawsze oryginalnie.

"Poczekajmy z pisaniem scenariuszy"

Z wiekiem Vettel poważniał, w końcu na dobre zrezygnował z przymiotników. - Przedstawiam wam Linę, jest bardzo szczupła - oznajmił 32-latek podczas prezentacji zespołu w Melbourne, przed ruszającymi w weekend mistrzostwami.



Nastawienie ma bojowe, optymizmu mu nie brakuje.

- Atmosfera w zespole jest znakomita, bolid dobrze przygotowany. Najwyższy czas, by wyjechać na tor, czekam na to niecierpliwie - zapowiedział.



Vettel w dorobku ma cztery tytuły mistrza świata, wszystkie zdobyte w barwach Red Bulla, ten ostatni w roku 2013. W sezonie ubiegłym zajął drugie miejsce, za Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem z Mercedesa.



Teraz cel jest jasny - zwycięstwo w sezonie. I w gronie kierowców, i konstruktorów. - Najważniejsze zadanie to doprowadzenie zespołu w miejsce, które mu się należy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poczekajmy z pisaniem scenariuszy, robienie tego tak wcześnie uważam za bezcelowe - wyjaśnił Niemiec.

Bolidy Sebastiana Vettela w F1:

2008: Julie

2009: Kasia, Sprośna Siostra Kasi

2010: Ponętna Liz

2011: Perwersyjna Kylie

2012: Abbey

2013: Wygłodzona Heidi

2014: Suzie

2015: Eva

2016: Margherita

2017: Gina

2018: Loria

2019: Lina