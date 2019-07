Vettel przeprosił za kraksę. "To mój błąd"

We wtorek Liberty Media, która zarządza Formułą 1, poinformowała, że w sezonie 2020 w kalendarzu pojawi się Grand Prix Holandii. Wyścig na torze Zandvoort powróci do F1 po 35 latach przerwy. Kontrakt podpisano na trzy lata. Wcześniej potwierdzono, że w sezonie 2020 pojawi się GP Wietnamu.

Do incydentu na torze Silverstone doszło na 38. okrążeniu. Verstappen przeprowadził znakomity manewr wyprzedzania przed 15. zakrętem zwanym "Stowe". Vettel chciał natychmiastowo zareagować i odpowiedział na dojeździe do kolejnego zakrętu.

Niemiec jednak źle obliczył całą sytuację i wjechał w tył auta rywala. W efekcie obaj kierowcy znaleźli się poza torem, ale byli w stanie dokończyć wyścig. Po jego zakończeniu stewardzi nałożyli na kierowcą Ferrari 10 sekund kary i na koniec spadł za piętnastego na mecie Roberta Kubicę z Williamsa.



*That* collision#BritishGP#F1pic.twitter.com/iJTkfTK0nL — Formula 1 (@F1) July 14, 2019





"Co on zrobił?"

W pierwszej chwili, jeszcze przez radio, Vettel dziwił się, dopytując "co on zrobił?", ale po wyścigu zgodził się z tym, że Verstappen absolutnie nie zawinił. Czterokrotny mistrz świata, jak pokazało nagranie z kokpitu Holendra, podszedł i przeprosił za lekkomyślną jazdę.

- Dałem się wyprzedzić przed Stowe, ale on pojechał trochę za szeroko, więc to ja lepiej wyjechałem z zakrętu numer 15. Z mojego punktu widzenia zostawił trochę miejsca po wewnętrznej i chciałem to wykorzystać. Ale w międzyczasie luka zamknęła się i było za późno. Chciałem uciec w prawo, ale już nie udało się go ominąć - branżowy serwis autosport.com cytuje Vettela.

- Źle oceniłem sytuację. Po kilku okrążeniach dotarło do mnie, że to był mój błąd. Poszedłem do Maksa i powiedziałem mu, co mi się wydawało. To dla mnie liczy się bardziej niż jakakolwiek decyzja stewardów - dodał.



Parc Ferme...



Seb gets out of his car and immediately apologises to Max#BritishGP#F1pic.twitter.com/65QQX8mri3 — Formula 1 (@F1) July 14, 2019





Grand Prix Wielkiej Brytanii po raz szósty w karierze wygrał reprezentant gospodarzy i obrońca mistrzowskiego tytułu Lewis Hamilton z Mercedesa. Drugi był jego kolega z teamu Valtteri Bottas, a trzecie miejsce zajął drugi z kierowców Ferrari młody Charles Leclerc, który w tym sezonie spisuje się znacznie lepiej niż bardziej utytułowany partner.

Wyniki Grand Prix Wlk. Brytanii:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:21.08,452

2. Valtteri Bottas (Finlania/Mercedes) + 24,928 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) + 30,117

4. Pierre Gasly (Francja/Red Bull) + 34,692

5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) + 39,458

6. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) + 53,639

7. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) + 54,401

8. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) + 1.05,540

9. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) + 1.06,720

10. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) + 1.12,733

15. Robert Kubica (Polska/Williams) 1 okrążenie



Klasyfikacja MŚ (po 10 z 21 wyścigów):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 223 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 184

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 136

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 123

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 120

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull) 55

7. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 38

8. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 25

9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 22

10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 22