Russell mógł zginąć na torze. "Milimetry wyżej i byłoby o wiele gorzej"

29.01 | Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. - Jakbym debiutował po raz kolejny - ocenił zawodnik podczas prezentacji w Warszawie. Kubica w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Kuriozalne sceny w Baku, pech ekipy Kubicy. Bolid uszkodzony o studzienkę i zalany przez dźwig Problemów... czytaj dalej » Russell najechał na wystający właz studzienki kanalizacyjnej, który wcześniej naruszył kołem swojego bolidu Ferrari Charles Leclerc. Brytyjczyk mknął autem z dużą szybkością i mocno go uszkodził. Samochód FW42 został ściągnięty z toru dźwigiem.

"Byłem w szoku"

Po tym incydencie pierwszy trening po zaledwie 22 minutach został przerwany, a potem odwołany. Organizatorzy dostali bezwzględne polecenia dokładnego sprawdzenia wszystkich włazów na trasie. A jest ich na ulicznym torze w Baku ponad 300.

- Wiedziałem, że w coś uderzyłem, ale nie zdawałem sobie sprawy, że to była pokrywa włazu. Ta prosta była od początku mocno wyboista, jednak byłem w szoku, kiedy doszło do tego zdarzenia. To było naprawdę niebezpieczne - mówił George Russell.

- Jeśli ta studzienka byłaby wysunięta 10-15 milimetrów wyżej, to uderzyłaby dokładnie w miejsce, gdzie siedziałem. Mogło być zatem o wiele gorzej, niż to się skończyło. To jednak wstyd dla organizatorów. Mieliśmy pełny program, plany na cały weekend. W jednej chwili wszystko zostało zaprzepaszczone - dodawał 21-letni kierowca.

Samochód Russella nie został naprawiony na drugi trening. Trudno powiedzieć, czy uda się to zrobić do momentu rozpoczęcia sobotnich kwalifikacji.

- To było bez wątpienia bardzo mocne uderzenie. Nic mnie tak chyba nie zszokowało w karierze. Naturalne jest, że na torze ulicznym pojawiają się miejsca, gdzie samochód podskakuje, ale coś takiego po prostu nie może się zdarzyć. Przykro mi, że mechanicy z takiego powodu mają dodatkową pracę. Ja natomiast straciłem okazję do przejechania co najmniej 40 okrążeń - mówił utalentowany zawodnik.

Władze Williamsa oszacowały wstępnie straty na około pół miliona euro. Niewykluczone jest złożenie pozwu o odszkodowanie od organizatorów Grand Prix Azerbejdżanu.