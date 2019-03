"On ustawiony jest na tryb walki". Były mistrz F1 ma swojego faworyta

Bottas zachwycony. "Najlepszy wyścig w karierze, wszystko miałem pod kontrolą" W niedzielę... czytaj dalej » Bottas w poprzedni weekend wywalczył zwycięstwo w Australii (pierwsze od GP Abu Zabi 2017), pewnie prowadząc od startu do mety. Bezproblemowa wygrana, pomijając kwestię dominacji Mercedesa, była również wynikiem problemów z podłogą w samochodzie aktualnego mistrza. Hamilton nie mógł pokazać pełni swoich możliwości.

Nowe życie Bottasa

Przed startem wyścigu w Melbourne szef Mercedesa Toto Wolff zakazał swoim kierowcom walki o punkt za najszybsze okrążenie (nowość w przepisach od tego sezonu), żeby przypadkiem nie ryzykowali niepotrzebnej kraksy.



Bottas tymczasem polecenie zignorował i został autorem najszybszego kółka. W końcówce wyścigu wygrał rywalizację o dodatkowy punkt z Maxem Verstappenem z Red Bulla. W ten sposób pokazał, że nie zamierza być grzecznym chłopcem i ustępować komukolwiek, nawet jeśli to jest utytułowany kolega z zespołu (Hamilton to pięciokrotny mistrz świata, z apetytem na szósty tytuł) bez walki.

Źródło: Newspix Bottas wygrał GP Australii, Hamilton był drugi



Nowe nastawienie Fina nie umknęło uwadze Rosberga, byłego kierowcy Mercedesa. Niemiec swój mistrzowski sezon również zaczął od wygranej w GP Australii.



- W tym roku Bottas ustawiony jest na tryb walki. Nie możemy umniejszać znaczenia aspektu mentalnego w Formule 1 – przyznał.



Po słabych wynikach osiąganych w 2013 roku w trzech kolejnych sezonach Rosberg i Hamilton stoczyli równą walkę o tytuł mistrzowski. Najbardziej zaciętą w ostatnim, zarówno pod względem fizycznym (Rosberg przestał trenować, aby tracić maksimum kilogramów, co wpływało na prędkość), jaki i mentalnym – to właśnie wtedy kierowcy Mercedesa prowadzili wojny psychologiczne na konferencjach i odgrażali się, że napiszą książki na temat niesnasek między nimi.

"Lewis miewa chwile słabości"

Słabym punktem Brytyjczyka jest jego psychika, co widoczne było w wielu momentach w przeszłości: przy okazji rozstań z partnerką, kłótni z ojcem, czy wreszcie gier psychologicznych z partnerami zespołowymi. To – jak sądzi Rosberg – może być wielkim atutem w rękach Bottasa.

- Jestem przekonany, że jeśli Valtteri utrzyma pozytywne nastawienie, to zostanie mistrzem świata. Bo Lewis miewa swoje momenty słabości – stwierdził.



Nico Rosberg zdobył tytuł mistrzowski w 2016 roku po niezwykle zaciętej walce z Lewisem Hamiltonem, po czym w trybie natychmiastowym rozwiązał kontrakt z Mercedesem i zakończył karierę.